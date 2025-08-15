Netbooks: recibieron sus compus alumnos de Escuela Especial, Agraria y San Jorge

Durante la inauguración del Centro Universitario Municipal del Programa Puentes N 41 en la provincia de Buenos Aires se realizó la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, una iniciativa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, el Ministro de Gobierno Carlos Bianco junto al Intendente Municipal Alfredo Fisher realizaron la entrega de compus a alumnos de la Escuela Especial Nº 501, la Escuela Secundaria Agraria y de la Escuela Secundaria Nº 2 de San Jorge.

A través de este programa el gobierno de Axel Kicillof busca reducir la brecha digital y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo mediante la entrega de computadoras a estudiantes del último año del nivel secundario de escuelas rurales e islas y escuelas de educación especial.