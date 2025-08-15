Municipal

Netbooks: recibieron sus compus alumnos de Escuela Especial, Agraria y San Jorge

La entrega se realizó en el marco de la inauguración del Centro Universitario Municipal

agosto 15, 2025

Durante la inauguración del Centro Universitario Municipal del Programa Puentes N 41 en la provincia de Buenos Aires se realizó la entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, una iniciativa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, el Ministro de Gobierno Carlos Bianco junto al Intendente Municipal Alfredo Fisher realizaron la entrega de compus a alumnos de la Escuela Especial Nº 501, la Escuela Secundaria Agraria y de la Escuela Secundaria Nº 2 de San Jorge.

 

A través de este programa el gobierno de Axel Kicillof  busca reducir la brecha digital y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo mediante la entrega de computadoras a estudiantes del último año del nivel secundario de escuelas rurales e islas y escuelas de educación especial.

Show More

Noticias relacionadas

agosto 14, 2025
160

Laprida inauguró el Centro Universitario Municipal

agosto 12, 2025
267

Jovenes del Hogar del Niño disfrutaron de Tandil

agosto 8, 2025
253

San Jorge celebró su 136 Aniversario con un acto en la plaza San Martín

agosto 7, 2025
256

Banco Provincia entrega instrumentos para la Orquesta Municipal de Laprida

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *