Patín: resultados de la Escuela de Lilan en Olavarría
Se realizó el Tercer Regional organizado por la Asociación Centro de Patín.
Se desarrolló en la ciudad de Olavarría el Tercer Regional de Patin organizado por la Asociación Centro y que tuvo sede en el maxigimnasio del club Estudiantes de Olavarría.
Patinadoras lapridenses representando a la Escuelas de Lilán obtuvieron importantes resultados que detallamos a continuación:
CLUB LILAN
Categoría Divisional D: Las niñas de Está categoría obtuvieron todas mención.
Ferreyra Emilia, Cepeda Emma (Debut), Digiani Yasmin, Galgano Ninna (Debut), Witon Lara (Debut)
Formativa 6-7años: 1er puesto Moyano Lola
Formativa 8-9 años: 1er Puesto Mena Malena, 2do Puesto Aguirre Gianna, 3er Puesto Bernadaz Umma
Formativa 10-11años: 8vo Puesto Arrouy Felicitas, 11er Puesto Muñoz Francesca, 12do Puesto Mormando Renata
Quinta 8-9 años: 2do Puesto Vidal Felicitas
Quinta 10-11: 1er Puesto Minaberria Delfina
Cuarta 8-9 años: 1er Puesto Orueta Lomolino Valentina
Cuarta 10-11 años: 3er Puesto Hoggan Chloe, 4to Puesto Mormando Constanza
Cuarta 10-11 años Disciplina Escuela: 1er Puesto Dascon Emilia
Cuarta 12-13 años: 3ro Puesto Gancedo Jennifer
Tercera 12-13 años: 5er Puesto Simón Martina
Tercera 14-15 años: 3er Puesto Telechea Naiara
Segunda 10 -13 años: 1er Puesto Alonso Martina
Primera 11-13 años: 2do Puesto Arias Sofia
Primera 14-15 años: 3er Puesto Casamayor Catalina
Promocional B Cadete: 4to Puesto Andreatta Francesca