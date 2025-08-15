Deportivas

Patín: resultados de la Escuela de Lilan en Olavarría

Se realizó el Tercer Regional organizado por la Asociación Centro de Patín.

agosto 15, 2025

Se desarrolló en la ciudad de Olavarría el Tercer Regional de Patin organizado por la Asociación Centro y que tuvo sede en el maxigimnasio del club Estudiantes de Olavarría.

Patinadoras lapridenses representando a la Escuelas de Lilán obtuvieron importantes resultados que detallamos a continuación:

CLUB LILAN

Categoría Divisional D: Las niñas de Está categoría obtuvieron todas mención.
Ferreyra Emilia, Cepeda Emma (Debut), Digiani Yasmin, Galgano Ninna (Debut), Witon Lara (Debut)

Formativa 6-7años: 1er puesto Moyano Lola

Formativa 8-9 años: 1er Puesto Mena Malena, 2do Puesto Aguirre Gianna, 3er Puesto Bernadaz Umma

Formativa 10-11años: 8vo Puesto Arrouy Felicitas, 11er Puesto Muñoz Francesca, 12do Puesto Mormando Renata

Quinta 8-9 años: 2do Puesto Vidal Felicitas

Quinta 10-11: 1er Puesto Minaberria Delfina

Cuarta 8-9 años: 1er Puesto Orueta Lomolino Valentina

Cuarta 10-11 años: 3er Puesto Hoggan Chloe, 4to Puesto Mormando Constanza

Cuarta 10-11 años Disciplina Escuela: 1er Puesto Dascon Emilia

Cuarta 12-13 años: 3ro Puesto Gancedo Jennifer

Tercera 12-13 años: 5er Puesto Simón Martina

Tercera 14-15 años: 3er Puesto Telechea Naiara

Segunda 10 -13 años: 1er Puesto Alonso Martina

Primera 11-13 años: 2do Puesto Arias Sofia

Primera 14-15 años: 3er Puesto Casamayor Catalina

Promocional B Cadete: 4to Puesto Andreatta Francesca

