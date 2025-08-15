Deportivas

Patín: resultados de la Escuela de Jorge Newbery en Olavarría

Se realizó el Tercer Regional organizado por la Asociación Centro de Patín.

agosto 15, 2025

Se desarrolló en la ciudad de Olavarría el Tercer Regional de Patin organizado por la Asociación Centro y que tuvo sede en el maxigimnasio del club Estudiantes de Olavarría.

Patinadoras lapridenses representando a la Escuelas del Club Jorge Newbery obtuvieron importantes resultados que detallamos a continuación:

CLUB JORGE NEWBERY.

Disciplina Escuela:

Primera C 16 años y más: 1er puesto Sofía Méndez

Cuarta C 16 años y más: 1er puesto Catalina Frost

Cuarta C 14 y 15 años: 2do puesto Jacinta Rabanal, 3er puesto Jazmín Bruseghini

Cuarta C 12 y 13 años: 3er puesto Matilda Raya

Quinta C 12 y 13 años: 3er puesto Joaquina López

Quinta C 8 y 9 años: 3er puesto Camila Barreiro

Disciplina Danza:
C Básico Juvenil: 1er puesto Sofía Méndez

C Básico Mini Infantil: 1er puesto Felipe Puga

Disciplina Libre:
Debutantes: Mención para Malena Frost y Bianca Fernández

ESCUELA FORMATIVA
12 y 13 años: 6to puesto Clarisa Cepeda

8 y 9 años: 4to puesto Julia Olivera

5, 6 y 7 años: 3er puesto Neriza Casimir

QUINTA C
8 y 9 años: 3er puesto Camila Barreiro

12 y 13 años: 5to puesto Matilda Raya, 6to puesto Joaquina López, 9no puesto Olivia Altamira

CUARTA C
12 y 13 años: 1er puesto Margarita Laffite, 4to puesto Maia Pérez, 5to puesto Inés Torry

14 y 15 años: 2do puesto Olivia Stagnaro, 3er puesto Jacinta Rabanal, 5to puesto Jazmín Bruseghini

TERCERA C
16 años y más: 1er puesto Catalina Frost

SEGUNDA C
10 y 11 años caballeros: 1er puesto Felipe Puga

PROMOCIONAL B
Juvenil: 5to puesto Sofía Méndez

