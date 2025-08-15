Deportivas
Patín: resultados de la Escuela de Jorge Newbery en Olavarría
Se realizó el Tercer Regional organizado por la Asociación Centro de Patín.
Se desarrolló en la ciudad de Olavarría el Tercer Regional de Patin organizado por la Asociación Centro y que tuvo sede en el maxigimnasio del club Estudiantes de Olavarría.
Patinadoras lapridenses representando a la Escuelas del Club Jorge Newbery obtuvieron importantes resultados que detallamos a continuación:
CLUB JORGE NEWBERY.
Disciplina Escuela:
Primera C 16 años y más: 1er puesto Sofía Méndez
Cuarta C 16 años y más: 1er puesto Catalina Frost
Cuarta C 14 y 15 años: 2do puesto Jacinta Rabanal, 3er puesto Jazmín Bruseghini
Cuarta C 12 y 13 años: 3er puesto Matilda Raya
Quinta C 12 y 13 años: 3er puesto Joaquina López
Quinta C 8 y 9 años: 3er puesto Camila Barreiro
Disciplina Danza:
C Básico Juvenil: 1er puesto Sofía Méndez
C Básico Mini Infantil: 1er puesto Felipe Puga
Disciplina Libre:
Debutantes: Mención para Malena Frost y Bianca Fernández
ESCUELA FORMATIVA
12 y 13 años: 6to puesto Clarisa Cepeda
8 y 9 años: 4to puesto Julia Olivera
5, 6 y 7 años: 3er puesto Neriza Casimir
QUINTA C
8 y 9 años: 3er puesto Camila Barreiro
12 y 13 años: 5to puesto Matilda Raya, 6to puesto Joaquina López, 9no puesto Olivia Altamira
CUARTA C
12 y 13 años: 1er puesto Margarita Laffite, 4to puesto Maia Pérez, 5to puesto Inés Torry
14 y 15 años: 2do puesto Olivia Stagnaro, 3er puesto Jacinta Rabanal, 5to puesto Jazmín Bruseghini
TERCERA C
16 años y más: 1er puesto Catalina Frost
SEGUNDA C
10 y 11 años caballeros: 1er puesto Felipe Puga
PROMOCIONAL B
Juvenil: 5to puesto Sofía Méndez