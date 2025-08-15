Running: Destacada actuación de lapridenses en la 10 edición de Tandil Ultra Trail

En la ciudad de Tandil se disputo la 10ma edición del TUT (Tandil Ultra Trail), una competencia que se encuentra en el marco forma parte del cronograma de las carreras pertenecientes al Circuito Buenos Aires Aventura.

En esta exigente competencia estuvieron participando running lapridenses, quienes obtuvieron destacada actuación en diferentes categorías:

Distancia 5km

En Damas Sofia Errobidart, con un tiempo de 00:35:14 fue 4ta en su categoría y 7ma en la general.

Distancia 15km

En caballeros Jonatan Pérez, con un tiempo de 01:08:57, fue 2do en su categoría (30 a 39 años) y 3ro en la general.

Distancia 25km

En caballeros Emiliano González Zanazzi, con un tiempo de 1.50.45, fue 1ro en su categoría (18 a 29 años) y 3ro en la general.

Distancia 45km

En caballeros el ganador fue Ezequiel Matías Manfredi de ciudad de Buenos Aires y el lapridense Juan Aller, con un tiempo de 04:24:51, fue 2do en su categoría y 6to en la general.

En damas la ganadora fue Leonela Rodríguez Zule de la ciudad de Tandil y la lapridense Candelaria Saez, con un tiempo de 5:56:03, fue 2da en su categoría y 9na en la general.