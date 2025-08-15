Santiago Adrián participa del Rally Trasmontaña de Mountain Bike en Tucuman

Los días 15, 16 y 17 de agosto, la localidad de La Sala, en San Javier, será el epicentro de una nueva edición del Rally Trasmontaña de Mountain Bike, uno de los eventos más importantes del país en su categoría. Organizado por SENDA-S, el rally se ha consolidado como un clásico del ciclismo de montaña que atrae a corredores y visitantes de todo el país y el exterior y entre ellos estará el lapridense Santiago Adrián quien tendrá como compañero a Ramiro Sottile de Azul.

Estarán presentes en la prueba de la categoría C1, con largada el día domingo 17 a las 9:43 horas.

Para este 2025, se espera una concurrencia total al evento de 10.000 personas, de los cuales aproximadamente 3000 serían participantes.

En cuanto a las particularidades de esta edición, el organizador resaltó que se implementaron cambios para optimizar la logística: “La largada se realizará en un nuevo punto, dejando atrás la tradicional largada de la calle 15 de San Javier, para facilitar el traslado de los corredores, que en su mayoría vienen de otras provincias y países limítrofes, como Uruguay, Paraguay y Brasil”, explicaron desde la organización.