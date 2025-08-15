Interés generalUncategorized
Fentanilo: el Hospital de Laprida tiene en resguardo en depósito 197 ampollas
Ante una alerta nacional por fentanilo contaminado, desde región sanitaria se solicito resguardarlas hasta resolución judicial
En la sesión del Concejo Deliberante realizada el pasado miércoles en la localidad de San Jorge a través de un pedido de informe presentado por el interbloque de concejales de Juntos se conoció la situación en Laprida, en relación a la situación de un tema de alcance nacional en referencia a la utilización de fentanilo contaminado.
La concejal de Evolución, Bernarda Lázaro indicaba los motivos de la presentación de este proyecto de comunicación, y que también fue oportunamente presentada ante el Secretario de Salud municipal
Tras conocerse la decisión del ANMAT de prohibición la circulación de lotes distribuidos por el laboratorio HLB Pharma estaba contaminado con bacterias, «desde el Hospital Municipal se informa que del lote 31200 se encuentran en depósito 197 ampollas, que desde región sanitaria IX se indicó que deben quedar al resguardo hasta resolución judicial» puntualizó la concejal Mariana Pelaez (Frente de Todos).
La alarma surgió en mayo, cuando la ANMAT informó que un lote de fentanilo de HLB Pharma estaba contaminado con bacterias como Klebsiella, lo que provocó casos de neumonías graves y muertes en distintas provincias.