Provincia

La Junta Electoral analiza más de 2.400 boletas y define colores de los frentes bonaerenses

Más de 100 apoderados presentaron boletas. Reclamaron colores y formatos. Buscan garantizar transparencia en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

agosto 15, 2025

A tres semanas de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires avanzó en la revisión de más de 2.400 boletas presentadas por alianzas, partidos y agrupaciones locales. La oficialización de los modelos se definirá en los próximos días tras analizar los reclamos por colores y formatos.

 

Audiencia con apoderados y control de transparencia

La audiencia, realizada en la sede del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, estuvo encabezada por la presidenta de la Junta Electoral bonaerense, Hilda Kogan, y los secretarios electorales Daniela Sayal y Leandro Luppi. Participaron más de un centenar de apoderados de los frentes habilitados para competir en los comicios.

El encuentro tuvo por objetivo garantizar “la publicidad y transparencia del proceso electoral, permitiendo a las agrupaciones políticas verificar el diseño y contenido de las boletas”, según informó la Junta. Los apoderados pudieron presentar observaciones sobre los modelos antes de su oficialización, asegurando “el respeto al principio de igualdad y el pleno ejercicio de los derechos políticos reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

 

Conflictos por colores y formatos

Durante la reunión, se registraron reclamos y cruces por los colores elegidos, sobre todo por coincidencias cercanas al violeta de La Libertad Avanza y el naranja de frentes como Potencia y Nuevos Aires. Una fuente que participó del encuentro explicó: “Había alianzas que usaban colores parecidos. La semana que viene van a estar oficializadas las boletas, cuando se terminen de resolver las impugnaciones”.

En total, se revisaron modelos correspondientes a elecciones provinciales, seccionales y distritales, lo que hace compleja la diferenciación de colores entre tantas boletas: “Nada fácil encontrar colores diferentes para todos cuando entre alianzas electorales, partidos que presentan candidatos seccionales por su cuenta y agrupaciones distritales que compiten solo por la categoría de concejales hay más de 2.400 boletas”, señalaron fuentes de la Junta.

 

 

 

