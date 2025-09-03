Mirá las principales actividades del 136 Aniversario de Laprida

LAPRIDA celebra el 136º Aniversario de su Fundación y ya lo palpitamos

13 y 14 de Septiembre

Parque del Bicentenario

(Avenida Pereyra y 25 de Mayo)

13 de septiembre

Desde las 14:00 h

Paseo de Artesanías Stand de Comidas Fogones Artistas locales

Y el gran cierre con JUAN FUENTES

14 de septiembre

Desde las 11:00 h

Acto Protocolar Desfile de Instituciones Paseo de Artesanías Stand de Comidas Fogones Artistas locales

Y la gran presentación de URIEL LOZANO

Entrada Libre y Gratuita