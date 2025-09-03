Locales

Mirá las principales actividades del 136 Aniversario de Laprida

septiembre 3, 2025

LAPRIDA celebra el 136º Aniversario de su Fundación y ya lo palpitamos
13 y 14 de Septiembre
Parque del Bicentenario
(Avenida Pereyra y 25 de Mayo)

13 de septiembre
Desde las 14:00 h
Paseo de Artesanías Stand de Comidas Fogones Artistas locales
Y el gran cierre con JUAN FUENTES

14 de septiembre
Desde las 11:00 h
Acto Protocolar Desfile de Instituciones Paseo de Artesanías Stand de Comidas Fogones Artistas locales
Y la gran presentación de URIEL LOZANO
Entrada Libre y Gratuita

 

