Fútbol: triunfo de Racing de Olavarría con gol de Mormando y Scacheri en cancha

El Chaira es el puntero del Torneo Oficial de la Liga de Olavarría

septiembre 3, 2025

En el Buglione Martinese, Racing goleó a Recalde en el comienzo de la 5° fecha de la competencia que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría y se aseguró seguir siendo líder de la tabla de posiciones y entre los titulares estuvieron los lapridenses Manuel Scacheri y Uriel Mormando

El “Chaira” goleó 5 a 1 a Recalde, sumó su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones y sabe que seguirá siendo líder de la competencia doméstica. Gonzalo Izaguirre a los 6´, Luciano Rojas a los 11´ y a los 45´+2, Uriel Mormando a los 61´ y Fermín Kolman a los 90´+2 marcaron en el elenco ganador, mientras que el gol del descuento fue de Martín Wilt a los 43´.

 

Contundente goleada logró el equipo dirigido por Roberto Tucker para seguir invicto en el “Tito Alonso”. Abrió rápido el resultado, no desesperó ante el descuento del equipo recién ascendido y lo liquidó en el complemento.

En el complemento, Recalde sintió el desgaste y Racing lo aprovechó. Primero fue una buena jugada colectiva que definió Uriel Mormando casi desde el punto del penal y, convirtió por primera vez en el fútbol olavarriense.

Síntesis Racing – Recalde:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Julián Figueroa

Racing (5): Arista; Tucker, Grigera, Izaguirre, Palmieri; Mormando (Teixeira), Scacheri (Cataldi), Galmez (Bortolotti), Ordozgoiti (Kolman, F.); Kolman, T., Rojas (Garabento). DT- Roberto Tucker

Recalde (1): Rolandi; Godoy (Schwab), Palacios, Fernández, Schmale; Núñez (Matos), Mantovani (Chazarreta), Sosa (Las Heras), Wilt, Lamas (Berdún), Orsetti. DT- Joaquín Vizcaino

Amonestados: Grigera y Kolman, T. (RAC); Fernández, Matos y Núñez (REC)

Goles: 6´ PT Gonzalo Izaguirre (RAC); 11´ PT Luciano Rojas (RAC); 43´ PT Martín Wilt (REC); 45´+2 PT Luciano Rojas (RAC); 16´ ST Uriel Mormando (RAC); 45´+2 ST Fermín Kolman (RAC)

septiembre 3, 2025

