Escuela Técnica: el Intendente visitó las obras y confirmo la inversión de 900 millones para su terminación

Junto al Secretario de Infraestructura, Juan Errobidart y el arquitecto Emmanuel Urciuolo, a cargo de la obra, el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, recorrió días atrás la obra de la Escuela Técnica Nº 1, Nikola Tesla, que ya se encuentra pronta a finalizar la segunda etapa e iniciar la 3ª, que contempla una inversión de 900 millones de pesos.

“La inversión en educación ha sido siempre una de nuestras prioridades; acá se forman nuestros pibes y pibas, que son el futuro de nuestro país; por eso trabajamos para fortalecer y mantener los espacios educativos en todos sus niveles”, expresó Fisher en su recorrida.

En este establecimiento educativo en el que desde 2023 están en funcionamiento los Talleres de la escuela, se están finalizando las tareas que comprenden a la segunda etapa de la construcción, con lo que quedarán habilitadas 4 nuevas aulas, que se suman a la parte del edificio que ya se encuentra en funcionamiento.

Asimismo, el Municipio ya recibió el anticipo para realizar la 3ª etapa de obra, que consiste en terminar todo el bloque central del edificio, lo cual agregará otras 5 nuevas aulas, sala de profesores y el sector correspondiente a biblioteca, portería, dirección, sala de reuniones y hall principal.