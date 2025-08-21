Municipal

Laprida: continúa la extensión de la red de gas con nuevos proyectos

La obra es desarrollada por la Unidad Ejecutora de Gas Municipal

agosto 21, 2025

Este lunes pasado dio inicio un nuevo proyecto que continúa la extensión de la red de gas en nuestra ciudad. El mismo es llevado adelante por la Unidad Ejecutora de Gas Municipal, dependiente de la Secretaría de Infraestructura.

El nuevo proyecto iniciado se encuentra en la cuadra de la calle Sarmiento y Benito Martínez.

Como se recordará el Municipio se constituyó como proveedor para la extensión del servicio de la red de gas, en un largo proceso de trabajo para la obtención de cada una de las certificaciones, capacitación de trabajadores y un gran trabajo llevado adelante junto a la empresa prestadora del servicio y de los entes reguladores, para poder ejecutar los distintos proyectos dar inicio a esta nueva obra.

Este es el quinto de los proyectos que inicia su ejecución el Municipio. Fueron habilitados ya los del sector, comprendido en el anillo de las calles Alsina, Sarmiento, Independencia y 25 de Mayo; y los de calle Santamarina entre Juan XXIII y Julio A. Costa.

