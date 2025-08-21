«Primera Licencia Joven» fue presentado el programa municipal para adolescentes

El Municipiode Laprida y la Provincia de Buenos Aires presentaron en la jornada de hoy -jueves 21- el Programa Municipal “Primera Licencia Joven”, en un acto que se realizó en el Centro Universitario local y que conto con la presencia del Intendente Municipal Alfredo Fisher, junto al Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza

El programa municipal Primera Licencia Joven, un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia de Buenos Aires a través de la educación formal, para que los alumnos del último año de las Escuelas Secundarias puedan acceder a su licencia de conducir a través del sistema educativo, aprobando el programa que consta de 8 clases que incluye practicas en autos escuelas doble comando que el municipio posee dentro de su Escuela de Conducción.

El Programa fue articulado y trabajado con la Inspección Distrital de Educación local, los Directores de las Escuelas del distrito, la Secretaria y Dirección de Protección Ciudadana municipal y comenzará a desarrollarse la próxima semana.

De la presentación además participaron, la Consejera General de Educación Graciela Veneciano, el presidente del Consejo Escolar Bruno Vega, Presidente del Concejo Deliberante Marcelo Dascon, la Inspectora Distrital de Educación profesora Paula Cruz, Inspectores de otras Áreas, Directores de distintos establecimientos educativos, docentes, el secretario de Protección Ciudadana Daniel Bayones, la directora de Protección Ciudadana y Prevención Vial Josefina Aguado, funcionarios del gabinete municipal.-

Sin dudas este programa que se suma a los que el Municipio viene trabajando hace ya 18 años en materia de Seguridad Vial, será de suma importancia pues no se trata solo de formar en la conducción a los y las jóvenes que van a acceder a la primer licencia, sino que contribuirá a seguir trabajando en el cambio del paradigma vial que de forma sostenida llevamos adelante desde el municipio de Laprida