Nacionales

Conectados hasta el límite: placer, presión y poder en las redes sociales

Seis de cada diez personas siente la necesidad de chequear sus redes todos los días.

agosto 21, 2025

La foto de consumo digital en Argentina exhibe una tensión clara: necesidad y saturación. Un informe de Kantar IBOPE Media señala que seis de cada diez personas siente la necesidad de chequear sus redes todos los días. Entre los jóvenes, el 46% dice sentirse abrumado y el 72% califica su nivel de estrés como malo. El propio estudio define un ecosistema “intensamente conectado”, con intereses culturales variados que cruzan “pantallas, conversaciones y formas nuevas de estar presente en el mundo”.

 

La música aparece como el interés principal en redes sociales y marca el perfil del entretenimiento que guía la navegación. El comunicado describe una búsqueda que combina emociones y utilidad: “experiencias tanto emocionales como prácticas”, con usuarios que acuden a sus plataformas para entretenimiento, inspiración e información relevante.

 

La televisión no queda al margen. La investigación remarca el crecimiento del uso simultáneo de TV y redes, un hábito conocido como second screen. Una parte importante del público mira programas y, al mismo tiempo, comenta, opina y reacciona. Esa dinámica genera una experiencia compartida en tiempo real y extiende la vida útil de los contenidos más allá de la pantalla tradicional. “Comentarios, opiniones y reacciones” se multiplican mientras los programas están al aire, lo que refuerza el ida y vuelta entre medios.

 

La influencia de celebridades, influencers y videobloggers también gana peso. El seguimiento de figuras reconocidas moldea conversaciones, empuja tendencias y fija agenda. En ese marco, las redes se consolidan —según el informe— como “espacios de interacción social, consumo de noticias y participación activa”, y como “plataformas donde se construye comunidad” y “se negocia identidad”.

 

Datos clave del informe

  • 60% de los argentinos siente la necesidad de revisar sus redes sociales diariamente.
  • 35% accede, en promedio, más de 10 veces por día.
  • 31% lee comentarios en redes sobre los programas que mira en la TV.
  • 28% comenta en redes sobre lo que mira en la TV.
  • Contenidos más consumidos: 50% música; 41% comida; 39% noticias; 39% cine/televisión; 33% tecnología.
  • 41% sigue a alguien famoso/a.

 

El cruce de hábitos confirma el rol de las plataformas como nodo de conversación pública y motor de consumo cultural. La preferencia por música muestra la gravitación del entretenimiento accesible y personalizable, mientras que la convergencia con la TV reconfigura rutinas y abre oportunidades para anunciantes y creadores que ajusten formatos a la multicanalidad y a la participación en tiempo real.

