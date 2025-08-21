Conectados hasta el límite: placer, presión y poder en las redes sociales

La foto de consumo digital en Argentina exhibe una tensión clara: necesidad y saturación. Un informe de Kantar IBOPE Media señala que seis de cada diez personas siente la necesidad de chequear sus redes todos los días. Entre los jóvenes, el 46% dice sentirse abrumado y el 72% califica su nivel de estrés como malo. El propio estudio define un ecosistema “intensamente conectado”, con intereses culturales variados que cruzan “pantallas, conversaciones y formas nuevas de estar presente en el mundo”.

La música aparece como el interés principal en redes sociales y marca el perfil del entretenimiento que guía la navegación. El comunicado describe una búsqueda que combina emociones y utilidad: “experiencias tanto emocionales como prácticas”, con usuarios que acuden a sus plataformas para entretenimiento, inspiración e información relevante.

La televisión no queda al margen. La investigación remarca el crecimiento del uso simultáneo de TV y redes, un hábito conocido como second screen. Una parte importante del público mira programas y, al mismo tiempo, comenta, opina y reacciona. Esa dinámica genera una experiencia compartida en tiempo real y extiende la vida útil de los contenidos más allá de la pantalla tradicional. “Comentarios, opiniones y reacciones” se multiplican mientras los programas están al aire, lo que refuerza el ida y vuelta entre medios.

La influencia de celebridades, influencers y videobloggers también gana peso. El seguimiento de figuras reconocidas moldea conversaciones, empuja tendencias y fija agenda. En ese marco, las redes se consolidan —según el informe— como “espacios de interacción social, consumo de noticias y participación activa”, y como “plataformas donde se construye comunidad” y “se negocia identidad”.