Inauguración del Centro Universitario Puentes y entrega de netbooks Conectar Igualdad Bonaerense

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires invita a los medios de comunicación a participar de la ampliación oficial del Centro Universitario Puentes en Laprida, una nueva sede educativa que permitirá ampliar el acceso a la educación superior en el territorio. Además, se realizará la entrega de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

El acto estará encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente local Alfredo Fisher.

El Centro Universitario forma parte del programa Puentes, una política pública impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que busca garantizar el acceso igualitario a la educación universitaria mediante acuerdos entre universidades y municipios. Además, promueve la creación y fortalecimiento de centros universitarios locales a través del financiamiento para obras de infraestructura, refacción y equipamiento tecnológico.

Con esta inauguración, la Provincia de Buenos Aires continúa consolidando una política transformadora y federal en materia de educación superior, acercando oportunidades de formación académica a cada rincón del territorio.

Hora: 16.00

Dirección: Calle Mitre n° 1209, Laprida.