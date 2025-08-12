Politica
El Concejo Deliberante sesionará en San Jorge
Después de varias sesiones sin quorum los concejales tendrían una extensa sesión
El Honorable Concejo Deliberante de Laprida realizará SESION ORDINARIA en la Localidad de San Jorge el miércoles 13 de Agosto de 2025 a las 19:00 hs. Después de varias sesiones no realizadas por falta de quorum por parte de la oposición, se espera que este miércoles pueda sesionarse a los efectos de tratar un extenso orden del día, cuyos temas serán los siguientes:
PUNTO 1:
Correspondencia.-
PUNTO 2:
Consideración de Actas.-
ACTA N° 1140 Sesión Ordinaria 11-06-2025.-
ACTA N° 1141 Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 25-06-2025.-
ACTA N° 1142 Sesión Ordinaria 25-06-2025.-
ACTA N° 1143 Sesión Ordinaria 16-07-2025.-
ACTA N° 1144 Sesión Ordinaria 23-07-2025.-
PUNTO 3:
a) Modificación artículos 1 y 27 de la ordenanza Impositiva 2768/24. Expte
56/2025.-
b) Modificación tasa de interés. Expte 61/2025.-
c) Rechazo recorte INTA y CONABIP. Expte 64/2025.-
d) Preocupación por funcionamiento Obra Social OSPRERA. Expte 68/2025.-
PUNTO 4:
a) Obra 9 cuadras de pavimento. Expte 71/2025.-
b) Modificación Ordenanza 1755/12 y modificatorias. Expte 72/2025.-
c) Autorización D.E. tramitar leasing para la adquisición de equipamiento
hospitalario. Expte 77/2025.-
d) Autorización DE firmar contrato de préstamo uso inmueble para el diseño y
fabricación de carrozados y herramientas de mano. Expte 82/2025.-
e) Semáforos sonoros. Expte 84/2025.-
f) Adhesión Ley 15.528. Inclusión para personas con TEA. Expte 85/2025.-
PUNTO 5:
a) Rechazo Decreto 383/2025. Modificaciones en el Estatuto de la Policía Federal
Argentina. Expte 69/2025.-
b) Rechazo recorte presupuestario al Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Expte 73/2025.-
c) Declarar Interés Legislativo 25 Aniversario de la Peña Folklórica “Malón
Danzas”. Expte 78/2025.-
d) Declarar de Interés Legislativo programas radiales Escuela 2 San Jorge. Expte
83/2025.-
e) Calles Barrio Villa Centenario. Expte 70/2025.-
f) Alumbrado en la calle J.A. Martínez entre Arriaga y Máximo Paz. Expte
74/2025.-
g) Baños terminal de Ómnibus. Expte 75/2025.-
h) Medicamentos de laboratorio HBL Pharma Group S.A. Expte 76/2025.-
i) Tonómetro en el Hospital Municipal.- Expte 79/2025.-
j) Pista Atletismo. Expte 80/2025.-
k) Cementerio San Jorge. Expte 86/2025.-
l) Pozos en la entrada a San Jorge. Expte 87/2025.-
m) Erogaciones irregulares. Expte 88/2025.-
n) Punto Joven. Expte 89/2025.-