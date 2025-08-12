El Concejo Deliberante sesionará en San Jorge

El Honorable Concejo Deliberante de Laprida realizará SESION ORDINARIA en la Localidad de San Jorge el miércoles 13 de Agosto de 2025 a las 19:00 hs. Después de varias sesiones no realizadas por falta de quorum por parte de la oposición, se espera que este miércoles pueda sesionarse a los efectos de tratar un extenso orden del día, cuyos temas serán los siguientes:

PUNTO 1:

Correspondencia.-

PUNTO 2:

Consideración de Actas.-

ACTA N° 1140 Sesión Ordinaria 11-06-2025.-

ACTA N° 1141 Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 25-06-2025.-

ACTA N° 1142 Sesión Ordinaria 25-06-2025.-

ACTA N° 1143 Sesión Ordinaria 16-07-2025.-

ACTA N° 1144 Sesión Ordinaria 23-07-2025.-

PUNTO 3:

a) Modificación artículos 1 y 27 de la ordenanza Impositiva 2768/24. Expte

56/2025.-

b) Modificación tasa de interés. Expte 61/2025.-

c) Rechazo recorte INTA y CONABIP. Expte 64/2025.-

d) Preocupación por funcionamiento Obra Social OSPRERA. Expte 68/2025.-

PUNTO 4:

a) Obra 9 cuadras de pavimento. Expte 71/2025.-

b) Modificación Ordenanza 1755/12 y modificatorias. Expte 72/2025.-

c) Autorización D.E. tramitar leasing para la adquisición de equipamiento

hospitalario. Expte 77/2025.-

d) Autorización DE firmar contrato de préstamo uso inmueble para el diseño y

fabricación de carrozados y herramientas de mano. Expte 82/2025.-

e) Semáforos sonoros. Expte 84/2025.-

f) Adhesión Ley 15.528. Inclusión para personas con TEA. Expte 85/2025.-

PUNTO 5:

a) Rechazo Decreto 383/2025. Modificaciones en el Estatuto de la Policía Federal

Argentina. Expte 69/2025.-

b) Rechazo recorte presupuestario al Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Expte 73/2025.-

c) Declarar Interés Legislativo 25 Aniversario de la Peña Folklórica “Malón

Danzas”. Expte 78/2025.-

d) Declarar de Interés Legislativo programas radiales Escuela 2 San Jorge. Expte

83/2025.-

e) Calles Barrio Villa Centenario. Expte 70/2025.-

f) Alumbrado en la calle J.A. Martínez entre Arriaga y Máximo Paz. Expte

74/2025.-

g) Baños terminal de Ómnibus. Expte 75/2025.-

h) Medicamentos de laboratorio HBL Pharma Group S.A. Expte 76/2025.-

i) Tonómetro en el Hospital Municipal.- Expte 79/2025.-

j) Pista Atletismo. Expte 80/2025.-

k) Cementerio San Jorge. Expte 86/2025.-

l) Pozos en la entrada a San Jorge. Expte 87/2025.-

m) Erogaciones irregulares. Expte 88/2025.-

n) Punto Joven. Expte 89/2025.-