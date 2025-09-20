Fernando Gray en Bahía Blanca y Patagones

El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, mantuvo una reunión en Bahía Blanca, con el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de esa ciudad, Ariel Piangatelli, el representante de la Cooperativa Apícola El Chañar de Carmen de Patagones, Rodolfo Piangatelli, vecinas y vecinos.

Durante el encuentro, Fernando Gray presentó el espacio de Unión Federal y destacó que “el peronismo necesita una renovación, un espacio en donde haya obreros y trabajadores en las listas”.

Tras la reunión en la que hablaron sobre el trabajo que se realiza en la región, Gray expresó: “Siempre es un placer dialogar con quienes impulsan el trabajo, la producción y la construcción de oportunidades para todos”.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE SUTCAPRA BAHÍA BLANCA

Además el candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, dialogó con representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) en Bahía Blanca.

Durante el encuentro en el que conversó con el delegado general de SUTCAPRA Bahía Blanca, Lisandro Etchepare; afiliadas y afiliados, Fernando Gray expresó: “Es fundamental conocer el punto de vista de las trabajadoras y los trabajadores para construir de manera conjunta, fortalecer el empleo, los derechos y cuidar del bienestar de cada familia”.

Por otra parte, Gray dialogó sobre la propuesta de Unión Federal y además destacó: «Necesitamos dirigentes con experiencia, seriedad y un verdadero compromiso con la gente».

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE UPSRA EN BAHÍA BLANCA

Fernando Gray, durante su estadía en Bahía Blanca, además encabezó un encuentro en Bahía Blanca con trabajadores de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA).

En la reunión, Gray destacó “el compromiso y la organización del movimiento obrero en cada rincón del país, que es el motor indispensable para construir una Argentina más justa y con oportunidades para todos”, acompañado por el delegado regional de Bahía Blanca de UPSRA, Diego Ríos.

Además, Gray subrayó que Unión Federal “es la única lista peronista con una representación real del movimiento obrero, tal como lo soñó el General Perón, para que los trabajadores tengan un lugar protagónico en la vida política de nuestro país”.