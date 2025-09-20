Fútbol: domingo sin actividad luego de los casi 60 milímetros de lluvia

Como consecuencia de las condiciones climáticas de la jornada de este sábado 20 de septiembre en las ciudades de Laprida y General La Madrid y luego de la consulta realizada desde la Mesa Directiva de la Liga Lapridense a los clubes se resolvió suspender esta noche (por mayoría) la jornada prevista para este domingo 21 de septiembre.

Por la suspensión votaron los clubes Ingeniero, Juventud, Lilan, Racing, Newbery, mientras que por esperar hasta mañana para su resolución votaron Barracas y Platense. Sin emitir voto San Jorge.

Cronograma de superiores:

10 fecha: 28 de septiembre

11 fecha: 5 de octubre

12 fecha: 12 de octubre

13 fecha: 19 de octubre

14 fecha: 2 de noviembre

Semifinales: 9 de noviembre

Semifinales: 16 de noviembre

Finales: 23 de noviembre

Finales: 30 de noviembre

A resolver partido femenino Lilan vs San Jorge.