Fútbol: domingo sin actividad luego de los casi 60 milímetros de lluvia

Los clubes de la Liga Lapridense postergaron la jornada para el domingo 28

septiembre 20, 2025
Fútbol suspendido - Inferiores

Como consecuencia de las condiciones climáticas de la jornada de este sábado 20 de septiembre en las ciudades de Laprida y General La Madrid y luego de la consulta realizada desde la Mesa Directiva de la Liga Lapridense a los clubes se resolvió suspender esta noche (por mayoría) la jornada prevista para este domingo 21 de septiembre.

Por la suspensión votaron los clubes Ingeniero, Juventud, Lilan, Racing, Newbery, mientras que por esperar hasta mañana para su resolución votaron Barracas y Platense. Sin emitir voto San Jorge.

Cronograma de superiores:
10 fecha: 28 de septiembre
11 fecha: 5 de octubre
12 fecha: 12 de octubre
13 fecha: 19 de octubre
14 fecha: 2 de noviembre
Semifinales: 9 de noviembre
Semifinales: 16 de noviembre
Finales: 23 de noviembre
Finales: 30 de noviembre
A resolver partido femenino Lilan vs San Jorge.

septiembre 20, 2025

