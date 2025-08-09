Locales

El grupo SOL confirmo su cena anual para noviembre

agosto 9, 2025

Solidaridad Oncológica Lapridense (Grupo SOL) ha confirmado en las últimas horas la realización de una nueva edición de su cena anual para el próximo sábado 15 de noviembre, por tal motivo la entidad ha puesto en venta las tarjetas para asistir a la misma que tendrán un costo de $ 60.000 para mayores y $ 30.000 menores.

 

La misma se realizará en instalaciones del Centro Recreativo, con el servicio gastronómico local a cargo de Juan Carlos Gensón.

 

Las tarjetas pueden abonarse en 3 cuotas y entre los espectáculos artisticos se anuncia la presencia de Marcelo «Muyo» Nuñez y el grupo Evasores.

Aquellos interesados en adquirir las tarjetas pueden hacerlo a través de los integrantes de comisión directiva cuyos contactos se informan en el siguiente flyer preparado por la entidad.

