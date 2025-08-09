Fútbol: Lilán campeón en octava división

El Club Atlético Lilán se consagró esta tarde -sábado 9- campeón del Torneo Oficial Apertura de Divisiones Inferiores que organiza la Liga Lapridense de Fútbol al vencer a Deportivo Barracas por 1 a 0.

El encuentro, válido por la 13 fecha, se jugó en la cancha de Barracas en General La Madrid y los pequeños jugadores azulgranas lograron sumar una nueva victoria y consagrarse campeón una fecha antes de la terminación del torneo.

Luego de la disputa de esta jornada, Lilán mantuvo su ventaja de un punto sobre Jorge Newbery, pero al quedar su clásico rival libre en la última fecha, los del Parque Peruilh pudieron recibir la copa de campeón y festejar este título en octava división.