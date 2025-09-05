Ruta 86: se realizan trareas de bacheo provisorio entre Laprida y Benito Juárez

Personal de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, regional Azul, se encuentra realizando tareas de bacheo provisorio en algunos tramos de la Ruta Provincial 86, en dirección Laprida/Juárez, para subsanar

inconveniente en el deterioro de la cinta asfáltica.

Este trabajo se realiza de manera provisoria hasta que en breve inicie la obrade bacheo profundo en Ruta 51 y 86, que implicará trabajos de estabilizado del suelo con cal y piedra en 20 centímetros de espesor y tras ello la colocación de la carpeta asfáltica en caliente con 12 centímetros de espesor, tal como se viene haciendo en los trabajos que lleva adelante la Dirección de Vialidad provincial.