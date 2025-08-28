Pringles: la muerte de una mascota que terminó con un intendente en tribunales y en el calvario de una vecina

Un conflicto vecinal en Coronel Pringles producto del ataque de tres perros que terminó con la vida otra mascota derivó en una cadena de hechos que concluyó con el intendente, Lisandro Matzkin, en la Justicia. La vecina que padeció la pérdida de su caniche ya tuvo un fallo favorable, pero ahora debe enfrentar una acusación del alcalde en el marco de los reclamos que le realizó para que tome cartas en el asunto ante los pocos controles que realiza la comuna.

En marzo de 2023, Evangelina Bello denunció que tres perros pitbull atacaron a su mascota, que murió tras un mes de cuidados. Sostuvo que no era el primer episodio y que ya existían antecedentes contra los mismos animales. Reclamó medidas urgentes al municipio y a Zoonosis, sin obtener respuestas inmediatas.

Durante los meses siguientes, Bello se expresó en redes sociales, compartió imágenes y denunció la inacción del gobierno local. Apuntó directamente contra Matzkin, a quien responsabilizó por permitir que los perros siguieran en el domicilio de su dueña, pese a los riesgos.

En ese contexto, Bello publicó un mensaje en Facebook que el alcalde interpretó como una amenaza. A raíz de ese posteo, el jefe comunal inició una denuncia penal por amenazas simples, la cual derivó en una audiencia prevista para el 28 de agosto de 2025.

La escalada comenzó con una junta de firmas impulsada por Bello y vecinos para reforzar la ordenanza local sobre perros peligrosos. El Concejo Deliberante aprobó en mayo de 2023 una resolución solicitando al Ejecutivo que hiciera cumplir la normativa vigente ante casos reincidentes.

Bello explicó que su comentario en redes no fue una amenaza sino un exabrupto. “Fue dentro de un contexto de bronca”, declaró. El conflicto escaló a los tribunales y sigue sin resolución firme.

Dos años después del ataque, la Justicia falló en contra de la dueña de los pitbulls y ordenó que indemnice a Bello. A pesar de esa victoria judicial, la causa penal que la involucra por supuestas amenazas contra Matzkin continúa su curso y será tratada en audiencia este jueves.

“Me mataron una perrita, unos perros pitbull, y el caso fue que el señor (Lisandro Matzkin) se sintió amenazado con una publicación que, no solamente tiene como raíz un simple comentario, un posteo de Facebook sobre un romance que se podría haber ventilado de él, que yo no lo iba a hacer, pero solamente estaba buscando tener atención”, contó Evangelina. Asimismo, detalló que “me implica un montón de consecuencias porque la denuncia que me realizó es penal, siendo que solamente hay una publicación de Facebook que solamente dice, sé con quién dormís y dónde guardás la camioneta”.

Bello explicó que pidió al municipio que hiciera cumplir la ordenanza que permite la eutanasia en casos reincidentes, ya que el dueño del animal no se hacía cargo. Entonces, recuerda que su perra estuvo un mes con vida y tuvo gastos veterinarios importantes, pero no recibió ayuda oficial.

“Yo ahora tengo el gasto extra de tener que pagar un abogado penalista, que son millones, que no los tengo, que voy a tener que generar un gasto que era innecesario por culpa prácticamente de un capricho de un intendente que lo único que tiene esto es abuso de autoridad”, sentenció.

Finalmente, dijo: “Me hicieron un allanamiento en mi casa, como si fuera una delincuente con cinco patrulleros. Se bajaron policías con Ithacas sólo para ir a quitarme el celular, el cual yo estaba en mi último mes de embarazo, que iba a una cesárea programada, perdí todos mis contactos”.

Fuente: latecla.info