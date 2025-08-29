El municipio de Laprida recibió 2.288.000 pesos por su participación en los Juegos Bonaerenses

El gobierno de Axel Kicillof avanza con la organización de los Juegos Bonaerenses y confirmó el desembolso de fondos para los municipios en el marco de la primera etapa de la competencia deportiva, la Etapa Local. De esta manera, los intendentes de los 135 distritos contarán con recursos para costear el tradicional evento.

A través del decreto Nº 2081/2025, publicado en el Boletín Oficial este martes 26 de agosto, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, tramitó el otorgamiento de aportes no reintegrables a las comunas «en concepto de Apoyo Económico con destino a la Etapa Local de la 34º Edición de los Juegos Bonaerenses 2025».

El municipio de Laprida recibió un aporte total de 2.288.000 pesos en todo concepto, distribuidos en 942.000 por juveniles, 1.267.000 por adultos y 79.000 pesos por cultura.

Entre ciudades de la región para citar ejemplos y realizar comparaciones podemos decir que General La Madrid recibió un total de 1.367.000 pesos, Benito Juárez 3.597.000 pesos, Gonzales Chaves 1.873.000 pesos, Coronel Dorrego 1.760.000 pesos, con una distribución total entre los 135 municipios de 480.614.000 pesos.

Asimismo, se ordenó que la cartera que conduce «Cuervo» Larroque ejecute el gasto que demande el pago. En tanto, indicaron que «los Municipios beneficiarios deberán rendir cuenta ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires».

Cabe recordar que para esta edición de los Juegos se inscribieron más de 480 mil bonaerenses, sentando una nueva marca.

Fuente: latecla.info