Sábado 30 de agosto, Plaza Milenio: continúa la Jornada de Vacunación Antirrábica

Mañana, sábado 30, en la Plaza Milenio, continúa la Jornada de Vacunación Antirrábica para perros y gatos mayores de 3 meses que inició el pasado sábado, en la que fueron vacunadas más de 60 mascotas, en el Parque del Bicentenario.

Mañana sábado 30 de agosto, de 10:00 a 13:00 h, sigue esta campaña que se realizará durante todo el mes de septiembre, los días sábados, en el mencionado horario, por distintas plazas y parque de la ciudad.