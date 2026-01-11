Laprida Rock: La Franela se presenta este domingo 25 en el Balneario Municipal

Será el 25 de enero, desde las 18:00 h, en el Anfiteatro del Complejo Municipal El Paraíso, la gran presentación de la banda de rock La Franela, número central de Laprida Rock 2026, con entrada libre y gratuita.

Liderada por Daniel “Piti” Fernández (integrante y miembro fundador de Los Piojos), por primera vez llega a nuestra ciudad La Franela, el proyecto de Fernández, nacido en 2009; y que recientemente lanzó Andamio, su último disco al momento y que cuenta con varias placas en su haber, integradas por reconocidos y grandes éxitos musicales.

Estelares, La Mancha de Rolando, Bersuit, Guasones, Attaque 77, Los Tipitos, Eruca Sativa, Baltasar Comotto, Iván Noble, Kapanga, Turco Chiodi, El Plan de la Mariposa, Los Súper Ratones, Ella es tan cargosa, son algunos de los grandes artistas que pasaron por Laprida Rock -que celebra este año su decimoquinta edición- compartiendo su música en Laprida, en un evento que brinda la oportunidad de acercar a los grandes artistas de rock de nuestro país con entra libre y gratuita, organizado por el Gobierno Municipal.

Vamos a vivir un fin de semana a pura música, donde nuevamente el escenario central será el Complejo Municipal El Balneario El Paraíso en el que también habrá bandas invitadas: Scogidos – Iglesia Transformando Vidas (Laprida); Fragmento al Azar (Laprida); TrestaMaría (Laprida); Parte de la Religión (Benito Juárez).