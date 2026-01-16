Incendio en box de la Planta de Residuos de Laprida

La Municipalidad de Laprida informa que en la tarde de hoy, aproximadamente a las 15:30 h, se registró un foco ígneo en el sector de boxes de la Planta de Tratamiento de Residuos local.

Gracias al rápido accionar de los Bomberos Voluntarios y el personal municipal, el fuego fue extinguido sin registrarse daños materiales de gravedad.

El incendio se originó en el primer box de la Planta de Tratamiento, donde se encontraba depositado un remanente de residuos pendientes de procesamiento. Este excedente es habitual durante la temporada estival, debido al incremento extraordinario en el volumen de basura generado por los festejos de Año Nuevo y los días siguientes donde aumenta el consumo de la población, situación que se normaliza gradualmente con el correr de los días.

Debido a las condiciones climáticas y la naturaleza del material, las llamas se extendieron hacia el box contiguo, que contenía residuos ya procesados, prensados y listos para su traslado al módulo de disposición final y el sector de la quinta, ubicado en la parte posterior de los boxes.

Ante la detección del humo por la empleada que se encontraba de guardia, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. El trabajo coordinado entre las dotaciones de Bomberos y la colaboración de la maquinaria municipal permitió circunscribir el fuego rápidamente, evitando que afectara la infraestructura principal de la planta o maquinaria operativa.

La Municipalidad agradece profundamente la abnegada labor de los Bomberos Voluntarios y el personal Municipal por su profesionalismo y pronta respuesta ante este siniestro. Quienes se encuentran en este momento realizando tareas de enfriamiento como sucede habitualmente luego de estos sucesos.