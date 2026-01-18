Locales

Inscripción a becas para estudiantes universitarios Laprida Estudia

enero 18, 2026

La inscripción se realizará en el Centro Universitario Municipal, CeUM, ubicado en Avenida Pereyra y Mitre.
Del 19 al 23 de enero, en el horario de 8:00 a 12:00 h y de 14:00 a 16:00 h en el CeUM

Recordá que debés solicitar turno previamente; podés hacerlo a través de este link [https://calendar.app.google/PNbPyHFq2j7FUJ1J8] o solicitar el turno a través del WhatsApp 2284 717952, o personalmente en el CeUM.

En estas placas te compartimos los requisitos y documentación que debés presentar al momento de realizar la inscripción.

Y cualquier duda o consulta podés realizarla en el Centro Universitario Municipal.

