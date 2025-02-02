FALLECIMIENTOS MES DE AGOSTO (2)

JUAN MANUEL VILLARREAL

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad. Sus restos son velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,30 horas.

——————————————

CARLOS ALBERTO TORRE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 6 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11 horas. Servicio Directo

——————————————

FALLECIMIENTOS MES DE JULIO (8)

AMELIA AMAYA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 26 de Julio de 2025 a los 84 años de edad. Sus restos inhumados en el Cementerio Municipal a las 14,30 horas. Servicio directo

——————————————

MARIO ALFREDO RISUEÑO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 26 de Julio de 2025 a los 73 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30 horas.

——————————————

MARIA LUISA CANABAL

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 23 de Julio de 2025 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,30 horas.

——————————————

NELIDA ALICIA AMAYA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 15 de Julio de 2025 a los 80 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal. Servicio Directo.

——————————————

RICARDO EDUARDO ILLESCAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 14 de Julio de 2025 a los 69 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17 horas.

——————————————

MARIO NEVE RODRIGUEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 14 de Julio de 2025 a los 94 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal. Servicio Directo

——————————————

CATALINA GURIDI Vda de SUAREZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 13 de Julio de 2025 a los 85 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal. Servicio Directo

——————————————

AMBROSIO CLEIS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 13 de Julio de 2025 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,30 horas.

——————————————

FALLECIMIENTOS MES DE JUNIO (9)

MARIA CONCEPCION CANONICO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de Junio de 2025 a los 72 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas. Servicio directo

——————————————

JIMENA SUSANA GRAINO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 27 de Junio de 2025 a los 31 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas.

——————————————

OFELIA ESTER LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 15 de Junio de 2025 a los 87 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,30 horas.

——————————————

SALVADOR CONTI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 14 de Junio de 2025 a los 88 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,30 horas.

——————————————

ROSA ESTER MONTERROSO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 13 de Junio de 2025 a los 86 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,00 horas.

——————————————

MARIA CRISTINA CASIMIR

Falleció en la ciudad de Buenos Aires, el día 9 de Junio de 2025 a los 58 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,00 horas.

——————————————

BERNARDO ABEL MARTEL

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 9 de Junio de 2025 a los 65 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala velatoria de la localidad de San Jorge e inhumados en el Cementerio Municipal de esa localidad a las 10,00 horas.

——————————————

OSVALDO FELIPE ALBONICO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 8 de Junio de 2025 a los 90 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas.

——————————————

ERNESTO SALDAIN

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 3 de Junio de 2025 a los 87 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal al día siguiente a las 10,00 horas.

——————————————

FALLECIMIENTOS MES DE MAYO (2)

CARLOS ALBERTO ZAPATA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 12 de Mayo de 2025 a los 83 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11,30 horas.

——————————————

OMAR ARNOL GOMEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de Mayo de 2025 a los 87 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 horas.

——————————————

FALLECIMIENTOS MES DE ABRIL (8)

HONORIA CARMEN PEREZ DEL VALLE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 30 de Abril de 2025 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal al día siguiente a las 12,00 horas.

——————————————

BRUNO CAMPAGNOLI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Abril de 2025 a los 31 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00 horas.

——————————————

MARIO ANDRES VAZQUEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 6 de Abril de 2025 a los 80 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 horas.

——————————————

MARIO MIGUEL GENSON

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 5 de Abril de 2025 a los 77 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 18,00 horas, con servicio directo.

——————————————

MARIA EVA VIÑALES

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 3 de Abril de 2025 a los 48 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

——————————————

ESTEBAN FERMIN BERTOLOTTO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 3 de Abril de 2025 a los 77 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00 horas.

——————————————

ALFREDO MARIO LASTRA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 1 de Abril de 2025 a los 78 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

——————————————

NORA BEATRIZ ALBERTO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 1 de Abril de 2025 a los 76 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00 horas, con servicio directo.

FALLECIMIENTOS MES DE MARZO (4)

SILVIA LILIANA LOMBAR

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de Marzo de 2025 a los 54 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 horas.

——————————————

JULIA RAQUEL FERRI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de Marzo de 2025 a los 54 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 horas, con servicio directo.

——————————————

NESTOR FABIAN LARREGUI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Marzo de 2025 a los 57 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 12,00 horas.

——————————————

HORACIO OSCAR DAGOSTINO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 12 de Marzo de 2025 a los 82 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 horas, con servicio directo.

FALLECIMIENTOS MES DE FEBRERO (0)

——————————————

FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

MABEL OFELIA LESTARPE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de Enero de 2025 a los 87 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 horas, con servicio directo.

——————————————

ELVIRA GRAFF

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 26 de Enero de 2025 a los 87 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 11 horas.

——————————————

JUAN CARLOS HATRICK

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 24 de Enero de 2025 a los 80 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10 horas.

——————————————

JUAN RAMON GOMEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 24 de Enero de 2025 a los 53 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 19,00 horas, con servicio directo.

——————————————

PEDRO MARIO CULAIZZO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 16 de Enero de 2025 a los 53 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 19 horas.

