Interés general

El lapridense Juan Riviere presenta su primera exposición individual en un Museo

Será inaugurada el próximo 27 de agosto en La Plata

agosto 16, 2025

El reconocido artista lapridense Juan Riviere presentará en los próximos días su primera exposición individual en un Museo, un hecho trascendente en su vida profesional que se concretará en la ciudad de La Plata.

 

Riviere puntualizada en sus redes sociales «Qué la primera exposición individual en un museo sea en La Plata no es casualidad, es allí donde empezó, sin saberlo, todo lo que hoy está sucediendo»

 

En un relato sobre su trayectoria profesional Juan indicaba en el mismo posteo «Viví 9 años en La Plata, allí me formé como fotógrafo y publicista, dos pilares para lo que empezaría una vez que decidí mudarme a Capital Federal definitivamente» para luego agregar «Cuando empecé a estudiar retrato ni pensaba en exponer, cuando empecé a exponer ni sabía como era exponer individualmente»

Para los cientos de lapridenses que viven en La Plata es una gran posibilidad de acompañar la inauguración de esta muestra el próximo 27 de agosto a las 19 horas, en el Museo de las y los trabajadores «Evita», en Av. 51 N° 417, La Plata y se extenderá hasta el 12 de septiembre.

La exposición a cargo de Juan Riviere, tendrá la presentación de Norberto Santangelo y la asistencia de Lujan Salinas

 

Show More

Noticias relacionadas

agosto 15, 2025
141

Fentanilo: el Hospital de Laprida tiene en resguardo en depósito 197 ampollas

agosto 14, 2025
176

San Jorge celebra con una gran fiesta su 136 Aniversario

agosto 13, 2025
200

CAMUZZI incorpora canal para reportar fraudes ante el incremento de los ciberdelitos

agosto 13, 2025
221

Alumnos lapridenses participan en la Olimpíada Matemática Argentina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *