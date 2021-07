Diego Santilli: “Kicillof está lejos de la gente”

Por Andrés Lavaselli

Diego Santilli recibió a DIB apenas un par de horas después de lanzar su candidatura a primer diputado por la provincia. La decisión de mudarse a territorio bonaerense, su confianza en ganarle la interna a Facundo Manes, la mirada sobre 2023, el proyecto de Rodríguez Larreta y su obsesión por el contacto estrecho con la gente, en una conversación en la que su crítica más dura fue a la gestión de Axel Kicillof.

¿Por qué alguien sin historia política en la Provincia decide salir de un distrito que gobierna para venir a dar la pelea acá?

Porque soy un tipo de laburo, que vengo a poner el cuerpo. Entiendo los problemas y los quiero enfrentar. Y porque formo parte de un espacio y para mí los proyectos colectivos son más importantes que los personales.

¿Su candidatura es parte de una estrategia de Horacio Rodríguez Larreta para ser candidato a presidente?

Yo soy amigo, hermano de Horacio. Trabajamos juntos y lo quiero; somos complementarios. Pero hablar del 2023 en Argentina, sin haber hecho las primarias… es como ciencia ficción. Es una locura hablar de eso hoy.

Pero el “factor 2023”, con Larreta y también Facundo Manes pensando en la presidencia, es una de las explicaciones que se dan para la falta de acuerdo con la UCR

No, yo creo que no hubo acuerdo porque hay dos buenos candidatos. Para mí esto no es una interna, sino una primaria, donde uno con propuesta e ideas tiene que tratar de liderar.

Hay un corrimiento de la escena de Mauricio Macri en este momento clave. ¿Es una muestra de que cambió el liderazgo de PRO?

Mauricio sí está en la toma de decisiones. Está promoviendo a jóvenes valores a competir, como lo hizo con Horacio, con Vidal y Michetti… Es una forma de tomar una decisión.

¿El cambio de nombre tiene que ver con dejar atrás el pasado?

Yo hablé de Juntos por el Cambio en mi discurso… (se rie)… No tiene que ver con dejar atrás nada, es algo que estaban trabajando…

Hoy tuvo un respaldo de todo el arco no radical de Juntos… Pero no estuvo Vidal ¿La salida de ella lo perjudica, va a ser leída como un abandono del distrito?

No, es leída como que ella es candidata en la Ciudad, tengo todo el respaldo y el acompañamiento de ella.

¿Hay un desafío extra para llenar el vacío de la salida de Vidal?

Yo creo que tengo un desafío enorme, un camino largo. Yo vengo caminando silenciosamente hace seis meses, ya recorrí siempre caminando 45 municipios. Hablando con la gente, viendo sus necesidades. No sé si hay que llenar un liderazgo. Trato de que nuestro espacio sea competitivo y estar cerca de la gente, después la gente decidirá quién quiere que encabece.

¿La mención a la idea de un camino largo se refiere a la posibilidad de disputar la gobernación?

No, hablo de que me tengo fe para ganar la primaria e ir a noviembre.

¿Pero le gustaría ser gobernador?

Me parece muy lejos hablar del 2023. Hoy tenemos que poner nuestra mejor propuesta arriba de la mesa e intentar sumar votos, diputados, bancas. Después, en el 23 muchos pueden ser candidatos… Intendentes, el presidente del Bloque (se refiere a Cristian Ritondo).

¿Cómo quedó la relación con Jorge Macri?

Nos llevamos bien… Por supuesto que cuando hay cierre de listas hay tensiones, hay discusiones, hay visiones que a veces están alineadas y a veces encontradas. Pero después somos todos del mismo espacio.

¿Cómo va a ser la PASO con el radicalismo, habló con Manes?

Hace dos meses y nos cruzamos mensajes cuando anunció que va a ser candidato. Recorran mi trayectoria y jamás me vas a ver personalizar la política, pero sí defender los temas de la gente. Ahí soy inflexible: Basta, la gente no aguanta más la inseguridad, no tener laburo… basta.

¿Pero por qué deberían elegirlo a usted y no a Manes?

Porque soy un tipo de laburo que va a estar en cada barrio al lado de la gente comprometiéndome a resolver los problemas… como lo hice en mi trayectoria política. Agarré el tema de seguridad y todos los delitos bajaron y los delincuentes están donde tienen que estar: presos. Le estamos devolviendo los teléfonos y las motos a la gente. Esto es lo que yo le voy a aportar a la gente.

¿La disputa en Provincia encierra una batalla contra la sucesión posible del kirchnerismo en 2023?

La provincia es el 40% de la población, tiene que ver con eso. Si querés cambiar la argentina, tenés que transformar la provincia. Tenés una provincia de ruta 6 al interior, que es la productiva que hay que sostener con menos impuestos, sin hacer por ejemplo esto de parar la exportación de la carne. De ruta 6 para adentro, la realidad de inseguridad, falta de laburo, concentración de población. Hay que encontrar solución a esos temas. Nosotros lo hicimos.

Kicillof dice que gobernar la Ciudad es más fácil porque es un distrito rico

Las dos provincias más perjudicadas en recursos son la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Después está cómo usas eso recursos. ¿Cuál es la mejor inversión? La educación. La respuesta es tener las escuelas cerradas: nosotros dijimos no. La inseguridad la tenés que abordar a fondo, la seguridad que es, el laburante que se levanta a las 5 para ir a tomar el bondi y lo chorean

Pero las encuestas dicen que Berni es el funcionario de Kicillof con mejor imagen

Porque yo creo que Berni tiene actitud. Va y pone el cuerpo. Pero a la provincia le falta coordinación. Nación dice una cosa, Provincia otra, no puede ser. Berni puede hacer un sacrificio, pero después liberan a los presos.

¿El futuro pasa por alentar una agenda fuera de la grieta o en profundizar la disputa?

Los temas de la grieta no son los temas de la gente. La gente quiere ir al laburo sin que le pase nada y que los chicos vayan a la escuela. La gente ve políticos pelear y dice: qué lejos está eso de mí. Y yo creo que el Gobernador está lejos de la gente. (DIB)