Cristina Kirchner denunció persecución judicial: “¿por qué no me dejan competir y me derrotan?”

Cristina Kirchner se presentó en Corrientes y reclamó que la dejen participar de las elecciones bonaerenses. “Piden que me metan presa, dicen que estoy acabada, entonces ¿por qué no me dejan competir y me derrotan?”, dijo.

La ex presidenta llegó hasta Paso de los Libres para apoyar la candidatura de Martín Ascúa en las elecciones a gobernador. Cristina Kirchner repasó los logros de su gestión y apuntó contra el macrismo y los libertarios: “Les prometieron a los argentinos que iban a vivir mejor y… manzana“.

“Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, me gatillaron en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo”, vaticinó la ex presidenta.

“Hace una semana anuncié que iba a ser candidata en la Tercera sección electoral de la Provincia y empezaron con ‘cómo va a ir’. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve. Salió el anuncio y se desataron los demonios. Salieron de todos lados a pedir que me metan presa“, analizó.

Cristina reconoció que el último gobierno peronista “no estuvo a la altura”. Apuntó contra Javier Milei por el recorte contra los jubilados y la reducción de políticas para las personas con discapacidad.

“Creen que porque lo echaron a Perón la gente se iba a olvidar. ¿Cómo la gente se va a olvidar de que tiene que comer cuatro veces al día, cómo se van a olvidar de los remedios a los jubilados? Tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, ¿cómo se puede ser tan energúmeno, tan hijo de puta?”, criticó.

“A los que creyeron que votando cualquier cosa tenían asegurado algo se los van a comer los piojos“, dijo sobre los gobernadores que acompañaron a Milei.

“Le quiero decir a Javier Milei. Si tenés huevos, competí con Cristina en las urnas que te vamos a meter la motosierra por el culo”, había dicho Azcúa, que competirá el 31 de agosto en las elecciones provinciales a gobernador. (DIB)