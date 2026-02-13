Brigada Forestal Puma: participación en incendio en Esquel con dos bomberos lapridenses

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN INCENDIO REGIÓN SUR – BRIGADA FORESTAL PUMA FEDERATIVA

INCENDIO EN ESQUEL, CHUBUT

FECHA: 29 de enero al 8 de febrero de 2026

CONVOCATORIA:

El día 29 de enero del 2026, la Dirección de Operaciones de la Región Sur convocó a Bomberos de Claromecó para sumarse a la Brigada Forestal de la Región Sur y colaborar en los incendios en el sur de la provincia de Chubut, más precisamente en la ciudad de Esquel.

DESPLAZAMIENTO:

La dotación local se unió a las de Copetonas, Tres Arroyos, Laprida y General Lamadrid el día 30 de enero del corriente año y se acoplaron a la caravana de la Federación Bonaerense, Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y de Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en el sistema CUO de emergencias provinciales. La misma viajó todo el día 30, arribando a la localidad de Esquel el día 31, siendo las 04 am.

TAREAS REALIZADAS:

– Realización de brecha y línea de contención del avance del incendio en un ala que se dirigía hacia el Paraje Persy, donde hay viviendas habitadas y es un punto de alto riesgo.

– Colaboración con personal de Bomberos de la Policía al mando del Comisario Lautaro Lequio y personal del Manejo del Fuego local y de Río Pico.

– Control, aseguramiento y reacondicionamiento de brecha en varios sectores.

– Contención de dos focos secundarios y freno del avance del frente principal.

REPLIEGUE:

El día 8 de febrero, la Brigada Forestal de la Región Sur – Brigada Puma Federativa procedió a su repliegue a cada localidad.

DURACIÓN DE LA MISIÓN:

8 días, de 07:30 a 20 hs por día.

INTEGRANTES DE LA BRIGADA FORESTAL DE LA REGION SUR – BRIGADA PUMA FEDERATIVA

A cargo Comandante Mayor Roberto Bancur (B.V. Claromecó)

Oficial Auxiliar de Escuadra Juan Domingo Harismendy (B.V. Laprida)

Ayudante Mayor Mariano Struve (B.V. Claromecó)

Suboficial Ayudante Principal Neri Zorn (B.V. Gral. La Madrid)

Ayudante Alfredo Sebastián Aguilar (B.V. Claromecó)

Bombero Emmanuel Strosio (B.V. Laprida)

Bombero Luis Nielson (B.V. Copetonas)

Bombero Daiana Ayelen Ramírez (B.V. Claromecó)

Bombero Donato Agustín Quinteros (B.V. Tres Arroyos)

Bombero Horacio Jonatán Garcilazo (B.V. Tres Arroyos)