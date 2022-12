Anahí Bilbao: «Tenemos escuelas con contenidos básicos que atrasan décadas»

La legisladora bonaerense de Laprida, de la sexta sección, Anahí Bilbao, trazó un panorama de su intensa labor en la Legislatura y dijo que “fue pobre la tarea que se realizó en comisión: hubo muchos proyectos de declaración, pero se trataron pocas leyes por la vía natural, haciendo todo el circuito parlamentario; las que salieron fueron en su mayoría sobre tablas, sin un tratamiento previo, con más tiempo para el análisis y discusión en las comisiones. Pero, las actividades en los territorios y la interrelación con otros diputados fueron muy satisfactorias».

De todos modos, Bilbao sostuvo que “el balance fue positivo”. “Tanto el programa para Emprendedores, que ya lleva bastante tiempo, como la Ecoferia, que es un proyecto territorial relacionado con la ecología en general, con el cambio climático y con la basura puntualmente, dirigido a alumnos de la escuela primaria y jardín, funcionaron ambos en forma excelente. Pero, además, dejamos sembradas muchas cosas de cara al año próximo», añadió.

Producción

Siempre en ese marco, la diputada radical señaló que en 2023 «apuntamos a trabajar fuerte en la educación, en la producción basada en un mayor impulso al programa para emprendedores, y sobre todo, voy a poner énfasis en una propuesta de mi autoría sobre cambio climático, que es un proyecto de ley que presenté hace tiempo para la provincia de Buenos Aires, pero que aún sigue circulando por la Cámara y al que quiero enfocarme especialmente en el futuro próximo».

Con respecto a las propuestas de Igualdad de Oportunidades, Bilbao destacó que «en este tema tenemos una dificultad por una deficiente interpretación de la Cámara ya que nosotros la evaluamos no solo haciendo foco en la mujer, sino también en los ancianos, en las personas con discapacidades, en las cuestiones de género, pero a las comisiones solamente llega todo lo relacionado con la mujer, y por eso vamos a retomar este tema porque consideramos que tiene que haber una interpretación adecuada».

«La idea, además,-añadió la legisladora lapridense-es trabajar fuerte en aquellas carreras con salida laboral rápida, dando instrumentos tanto a adolescentes como a personas de cualquier edad que quieran ubicarse en algún trabajo. Queremos estimularlos a quedarse en…

Al ser consultada sobre la discusión del Presupuesto 2023, Bilbao explicó que «en referencia a la sexta sección, hemos llamado la atención en un punto: hay un municipio (Coronel Dorrego) que no está incorporado en el Anexo del Presupuesto, lo que parece hasta una falta de respeto, más allá de la necesidades que se tienen. Por ejemplo, de viviendas. Y en este punto, opino que lamentablemente las prioridades suelen estar distorsionadas. Seguimos con las Casa de la Gobernación en cada uno de los distritos bonaerenses, lo que me parece un atropello teniendo en cuenta la urgente necesidad de viviendas, algo que es básico».

En este tema, Bilbao fue enfática: «Tenemos escuelas con contenidos básicos que atrasan décadas. Parecen escuelas de hace cien años. Se necesita una verdadera revolución educativa y ese debe ser el objetivo de cara al presente y al futuro. Es imprescindible una educación acorde con los tiempos que vivimos y a los que se vienen a corto plazo. No miremos solamente el aspecto edilicio, que obviamente también es importante.

Los establecimientos escolares están en buenas condiciones de infraestructura en el interior de la provincia, pero no así en el Gran Buenos Aires, a pesar de los recursos que se tienen y que derivan del Presupuesto. Hay que lograr que esos recursos sean eficientes, que se utilicen en forma correcta».

Asimismo, Bilbao lamentó que quedase afuera del Presupuesto, «el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), recursos que se le daban en forma equitativa a todos los municipios, y no a discreción del Gobernador, lo que permitía a los mismos desarrollar un proyecto particular que por ahí no se había detectado desde el gobierno central. Y pasa lo mismo con el Fondo de Seguridad, y ya sabemos cómo se encuentra la seguridad en el territorio bonaerense. El accionar en esta cuestión es preocupante.

La inseguridad es alarmante y las respuestas son deficientes, cuando las hay. Este es un tema que se debe solucionar en forma prioritaria, porque la inseguridad se lleva la vida de muchos bonaerenses, no solo sus pertenencias», cerró la diputada Bilbao