Anahí Bilbao. «Metodología populista. Un año las escuelas cerradas y ahora viajes de egresados gratis»

En este sentido, la legisladora dijo que «No reparan en gastos para darle más impunidad todavía a la vicepresidente y jefa del movimiento kirchnerista, acosada por varias causas judiciales y muy preocupada por la definición de algunas de ellas. Empezaron con lavarropas, heladeras y bicicletas, siguieron con créditos a tasa cero, bonos ocasionales y aumento en los planes, y ahora le agregan viajes de egresados gratis mientras en la provincia de Buenos Aires los índices de pobreza e indigencia son inadmisibles y vergonzosos. Todo ese dinero hace falta para paliar parte del hambre de mucha gente. Más de la mitad de los chicos menores de 14 años son pobres y hay muchos que no comen o comen mal. Perder la elección los obnubiló, los volvió más insensibles, los deshumanizó».

Y agregó: «Las escuelas públicas están detonadas y no hacen nada. Un año las aulas cerradas, recibieron una paliza electoral y ahora el gobernador Kicillof anuncia viajes gratis para egresados y egresadas. Metodología populista pura, la misma que se practica en Venezuela. Pareciera que los quieren ignorantes, pero haciendo turismo».

«De todos modos, estaría bien que la gente acepte cada uno de los beneficios porque tiene muchas necesidades, pero sería muy bueno también que en las urnas rechace estas medidas que tienen más que ver con una especie de soborno electoral que con una gestión administrativa de ayuda social, y no me cabe duda que así va a ser. Todavía no se dieron cuenta que la gente quiere trabajo, quiere dignidad laboral porque ya se dieron cuenta que las prebendas son coyunturales y en definitiva no les permite progresar. Se dieron cuenta que son medidas espasmódicas que tienen un ritmo electoral. Se dieron cuenta que lejos de los comicios hay un «arreglate como puedas» peligroso, con una inflación galopante, un desempleo preocupante, precios de los alimentos por las nubes y un poder adquisitivo en rojo», finalizó Bilbao.