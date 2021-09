Para Fisher, “la oposición está cerrada criticando el accionar del peronismo”

El senador bonaerense del Frente de Todos y vicepresidente 1º de la Cámara Alta, Alfredo Fisher, habló con CRONOS en la última semana de campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.

En ese sentido, Fisher apostó a conseguir la paridad en la Legislatura que le permita al gobernador Axel Kicillof “desarrollar con plenitud toda su capacidad política”. “Creo que vamos a ganar estas elecciones”, anticipó.

Por otra parte, apuntó contra el modelo neoliberal representado por Mauricio Macri en la Nación y por María Eugenia Vidal en la Provincia, que “dejaron una situación muy complicada”. “La oposición está cerrada criticando nuestro accionar de los últimos años”, lanzó.

“Por supuesto que una elección legislativa no tiene el mismo peso sustancial que cuando cambian a los ejecutivos en el municipio, en la provincia o en el país. Pero me parece que es sustancial porque, en una situación tan compleja, después de 4 años de neoliberalismo que dejaron al país en una situación muy complicada y a la provincia de Buenos Aires en particular también, después de esos años la ciudadanía decide volver a las propuestas del peronismo”, le explicó Fisher a CRONOS.

Asimismo, sostuvo: “Y en el medio de esta pandemia de la que recién estamos empezando a salir, la sociedad va a tener que volver a elegir y creo que vamos a tener una ventaja en la provincia de Buenos Aires. Quizás no tan grande como la del 2019, pero sí vamos a ganar estas elecciones”.

“Creo que nos va a dar la posibilidad a los bonaerenses de encarar esta segunda parte del mandato de Axel Kicillof con una paridad en el ámbito legislativo que le permita al gobernador desarrollar con plenitud toda su capacidad política. La desventaja numérica en el Senado ha sido un escollo para que eso sea posible y, por supuesto, el problema más grande que sufrimos todos es el de tener que dedicar casi la absoluta totalidad de los esfuerzos de gestión a contener la pandemia y a cuidar la vida y la salud de los bonaerenses”, agregó el Senador oficialista.

En tanto, destacó: “El peronismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires durante muchos años. La Provincia, igual que la Argentina, tuvo una etapa de crecimiento mínima en comparación a los años de democracia que llevamos después de recuperarla en el ’83. Esos años fueron peronistas, los años felices de esta etapa. Luego, las cosas no nos fueron tan bien y la ciudadanía eligió otro modelo, eligió privilegiar un modelo de país donde el planteo neoliberal que encarnó (Mauricio) Macri a nivel nacional y la gobernadora (María Eugenia) Vidal a nivel provincial cuajó en la proyección de nuestra ciudadanía y se les dio un voto de confianza”.

Finalmente, remarcó: “La sociedad bonaerense debería volver a elegirnos porque ese voto de confianza que nos dieron en el 2019 no se pudo cristalizar”. “Nuestra oposición está cerrada criticando nuestro accionar de los últimos años”, concluyó Fisher.

Fuente: infocronos.com.ar Rosario Sica