Kicillof tras el rechazo al Presupuesto: “No voy a permitir que quiebren la provincia”

El gobernador Axel Kicillof atribuyó hoy a una intención del gobierno de Javier Milei de complicar su gestión el rechazo al Presupuesto y la Ley Impositiva que no pudieron ser tratadas en la Legislatura porque las rechazó la oposición y lanzó una advertencia a esos sectores: “no voy a permitir que quiebren la Provincia”.

A menos de 24 horas de fallida sesión doble en la Legislatura, Kicillof señaló en declaraciones radiales: “el objetivo del Gobierno nacional era que tengamos más dificultades de cara al año que viene, entre los fondos que corta Milei y los problemas que puede generar no contar con estas leyes”.

“Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires. La lógica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen cosas o acompañen: yo no voy a entrar en ninguna extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires para cuidar su salud y su educación; enfatizó el Gobernador.

Aunque evitó referirse a su relación con Cristina Kirchner, que atraviesa el peor momento, el mandatario de la provincia de Buenos Aires les mandó un nuevo mensaje a sus socios de Unión por la Patria (UP) que lo presionan para que haga la elección bonaerense el mismo día que la nacional (no solo el kirchnerismo, sino también Sergio Massa) e insistió con que sería muy complejo en términos operativos juntar todo el mismo día.

El viernes por la tarde, Kicillof pretendía avanzar para 2025 con el presupuesto, la ley impositiva y el endeudamiento -para esto último necesitaba 2/3 de la Legislatura-, pero luego de una serie de prórrogas de la sesión, y sin lograr un entendimiento con los demás bloques, tuvo que frenar la discusión. Según planteó este sábado, hubo total predisposición de la gobernación para el diálogo sobre dos temas en los que había diferencias: los fondos para los municipios y los cargos que le corresponden a la oposición en organismos que dependen del Ejecutivo.

Sin embargo, consideró que una parte de los diputados que no le responden tenía intenciones concretas de dejarlo sin las leyes. “A último momento empezaron a plantear cosas que no estaban en agenda y no tenían que ver con el presupuesto, con una vocación de que no saliera. Un sector dijo ‘a Kicillof no le vamos a dar presupuesto’, mostrando directamente la posición de Milei”, planteó en Radio 10, aunque admitió que hubo otra facción de los opositores que sí se mostró predispuesta a colaborar y que, tras suspenderse el debate, le pidió seguir charlando para intentar avanzar. “Lo cierto es que se termina el año y no tenemos los instrumentos”, resumió.

Convencido de que el gobierno nacional tiene una “dedicación especial” para que su gestión “se vea con dificultades” en pleno año electoral, el gobernador sin embargo le mandó un mensaje directo a Milei. “Yo no voy a permitir que quiebren a la Provincia”, sostuvo y siguió: “La lógica y mecánica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen [acuerdos con la Casa Rosada]. Yo no voy a entrar en ningún proceso de extorsión y me voy poner adelante de la defensa del pueblo de la Provincia, independientemente de que en año electoral, supongo, se vaya a hacer más duro y complejo”.

En medio de su fuerte enfrentamiento con La Cámpora, que conduce el bloque de diputados de UP en la Legislatura a través de Facundo Tignanelli, quien intervino en la negociación, Kicillof dio una respuesta prudente cuando le consultaron si hubo diferencias dentro del oficialismo bonaerense para esta discusión y para la búsqueda de votos.

“Mira… las últimas dos jornadas trabajamos muy bien en términos de que hubo una parte de la negociación que eran consultas permanentes al Ejecutivo y, bueno, se trabajó bien. Obviamente no conseguimos el resultado que queríamos y a último momento surgieron temas y pedidos que estaban por fuera de lo que se estaba planteando, cuando ya no había margen en la postergación de las sesiones, así que… Lo que sí puedo decir es que nosotros como Ejecutivo estuvimos todo el tiempo online, incluso fueron los ministros a la Legislatura a ver si había algo más que hacer para conseguir la aprobación y no se consiguió”, se limitó a decir.

El gobernador dijo que enero es “muy tarde” para retomar el presupuesto y que la ley tributaria sí o sí se tenía que aprobar este año para la emisión de las boletas de los tributos.

www.dib.com.ar