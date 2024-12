Estela de Carlotto: «138 es un número considerable, pero todavía falta mucho»

Estela De Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, compartió este viernes sus reflexiones sobre la reciente recuperación de la identidad del nieto 138, un abogado nacido en la ex ESMA, hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos militantes de Montoneros. En una entrevista con Radio Splendid, De Carlotto subrayó la importancia de seguir buscando, a pesar de que este es el único nieto encontrado en lo que va del año.

«138 es un número considerable, pero falta mucho más»

De Carlotto no ocultó su satisfacción por el logro alcanzado, pero también dejó en claro que el camino está lejos de terminar. «Por ahora 138 es un número considerable, pero falta mucho todavía», expresó la referente de Abuelas de Plaza de Mayo. La búsqueda de nietos no se detiene, y aunque las fechas se van imponiendo, la organización sigue firme en su compromiso. “La respuesta es no cansarse de buscar”, indicó, enfatizando que a pesar de que los nietos encontrados ya tienen una vida formada, para ellas son «niños» que necesitan ser devueltos a su identidad.

La identidad del nieto 138

El joven, quien vive en Buenos Aires y ejerce la profesión de abogado, ya conoce su verdadera identidad y no ha reportado ninguna contradicción en su historia. «Lo que interesa es que ya está enterado de quién es», señaló De Carlotto. La militancia de sus padres, ambos desaparecidos, y su nacimiento en la ex ESMA, son detalles que marcaron su historia, pero ahora él tiene la oportunidad de recuperar su legado familiar.

Fuente El Argentino