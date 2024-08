Anuncian Plan de Prevención y Control del Dengue 2024-2025

La Plata, 24 Ago (Por InfoGEI).- “La gente no sabrá qué hacer. No sabe si se vacunará, dónde, cómo. Depende de si cruza una calle o no. Estamos en un momento de una gravedad institucional respecto al sistema de salud inusitado. Y lo que viene para diciembre, creemos que es grave”, advirtió hace pocos días el funcionario de Axel Kicillof.

“No hubo una campaña de erradicación del dengue en el norte. Tendría que haber habido durante este invierno porque es una responsabilidad nacional”, cuestionó el titular de la cartera de Salud bonaerense al tiempo que explicó que «el dengue, porque ahora ya no viene de otros países como sucedía años atrás. Vamos a tener contagios propios y de circulación interna”.

Luego del reclamo, Russo lideró este jueves un encuentro con autoridades sanitarias provinciales, entre las que se encontraba Nicolás Kreplak, y presentó el Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025.

Debate sobre estrategias

Durante el encuentro, se discutieron estrategias para combatir futuros posibles brotes, así como también se brindaron actualizaciones sobre la situación epidemiológica de la viruela símica que, hasta el momento, afectó a 8 personas en el territorio argentino.

“La posibilidad de reunirnos, junto al equipo completo del Ministerio de Salud de la Nación, nos permite poner en común las distintas estrategias y coordinar acciones en el marco de la implementación del Plan”, afirmó Russo al tiempo que agradeció la participación de autoridades de todo el país.

Lineamientos del Plan

En tanto que el secretario de Calidad en Salud, Leonardo Busso, presentó los principales lineamientos del Plan, describiéndolo como “el producto de un trabajo consensuado” que se ha estado realizando desde mayo junto a los ministros provinciales y diversas áreas del ministerio de Salud. También explicó que está diseñado para ser adaptado por cada jurisdicción según sus necesidades y condiciones particulares.

Participantes

La reunión contó con la participación de los ministros de Salud de: la provincia de Buenos Aires, Nicolas Kreplak; de Catamarca, Lucas Zamperi; de Chaco, Sergio Rodriguez; de Córdoba, Ricardo Pieckestainer; de Formosa, Anibal Gómez; de La Pampa, Mario Koan; de La Rioja, Juan Carlos Vergara; de Misiones, Héctor González; de Neuquén, Martín Regueiro; de Rio Negro, Ana Senesi; de Salta, Federico Mangione; de San Juan Amilcar Dobladez Zunino; de Santa Cruz, Ariel Varela; de Santa Fe, Silvia Ciancio; de Santiago del Estero, Natividad Nassif; y de Tucumán, Luis Medina Ruiz. (InfoGEI)Ac