Biblioteca: Laura Díaz presento su libro ¿ Estamos bien ?

La Biblioteca Popular Laprida invita a la comunidad a participar de la actividad de presentación del libro ¿ Estamos bien ?, que realizará la escritora Laura Díaz de Calvo, nativa de nuestra ciudad y radicada en la ciudad de Bariloche.

La presentación se realizará en instalaciones de la Biblioteca Popular desde las 19 horas con la presentación de su autora, con entrada libre y gratuita.

¿ Estamos bien ? es un libro escrito por Laura Díaz y entre sus antecedentes tiene haber sido ganador del primer premio en genero narrativa de la convocatoria literaria anual 2023 del Fondo Editorial Rionegrino, entre más de 100 trabajos postulados

El libro salió de la imprenta a fines de 2023, pero claro, comenzó a urdirse par de años atrás.

“Terminé de armar este libro de auto ficciones, en la pandemia de COVID que nos mantuvo acorralados en 2020 y parte de 2021. Empecé con unas notas que fui tomando en esos días para seguir con episodios de manera retrospectiva, cuarenta años atrás, recién llegados a Bariloche”, añadió Laura, que también escribe poesía y novelas a un medio periodistico.

En este caso, se trata de “secuencias donde permanecen el contexto y los personajes sin una trama definida, un hilo que no debe perderse”. En aquel bienio fatídico “repetíamos cuando las cosas no iban bien: hay que poder quedarse. Y nos quedamos”. Sin embargo, no todos lo lograron “el título, que podría confundirse con el de una obra de autoayuda, género nunca visitado por mí, remite a una pregunta que un amigo fallecido durante la pandemia nos hacía cada vez que nos veíamos, involucrándonos en darle una respuesta que, para conformarlo, siempre era afirmativa. Estamos vivos, pero: ¿estamos bien? Pregunta que deberán hacerse los lectores después de un recorrido por los episodios que conforman esta especie de recta histórica”, invitó.

Añadió que “la auto ficción es un género recurrente en casi todos mis libros donde los personajes y contextos, aún con distintos nombres, pueden reconocerse, generando una continuidad en mi quehacer narrativo”.

Oriunda de Laprida (provincia de Buenos Aires), la autora de “¿Estamos bien?” vive en Bariloche desde 1980. Su novela “Piedras Blancas” (FER – 2005) obtuvo una distinción de alcance nacional e inmediatamente antes del libro que nos convoca, había publicado poesías a las que agrupó con el título “El ciprés descabezado” (Espacio Hudson – 2021).