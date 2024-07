Pedro y Pablo en el Día del Amigo

Que hacés amigo… que cenita te mandaste, celebramos lindo el Día del Amigo, te gastaste unos buenos mangos, no quisiste que te ayude…

No Pedro, estaban buenos los sanguchitos, me los tiro el Pali, dice que sobraron de Gabinete, los pago el Pichi, algunos medios secos o viejos pero zafaron, la pasamos lindo

Si amigo, pero nos metimos en un kilombo, somos cómplices del “sandwich gate”, Bernarda nos va a escrachar en el Concejo, viste que están con eso, preocupan esas cosas y controlan todos los gastos…

Che viste, arranco el fútbol de nuevo, lo bueno que acá no hubo problema con el horario, que tenemos el mismo reloj lamadritenses y lapridenses, no paso la gran Riquelme,

Jaja no me cargues…

menos mal que la Peña hizo la cena antes, sino alguno llegaba a hora paraguaya a cenar en Los Robles, arrancaba con el postre…

Chee… se fue a la mierda el gas, un 400 por ciento más me vino, pague 16 mil en junio, ahora este mes 65 mil, un desastre los servicios nos van a llevar la mitad o más del sueldo

Si amigo, fue el regalito de Peluca, aparte su as de espada, el gran Caputo nos dijo que tenemos que vender los dólares para pagar impuestos… el tema que ya los liquidamos para llegar a fin de mes, ahora no nos dijeron que iban a dolarizar, cambio todo ahora dicen que van a hacer fuerte el peso, en campaña íbamos a cobrar en dólares, en gestión pagamos en dólares como cambian los políticos cheee….

Hablando de política, viste la Vicky, derechito al ANSES y Santiaguito feliz, la Libertad Avanza en Laprida… viste que están afiliando, quieren ser partido y estar en toda la provincia

La Vilma me había dicho cuando se fue la Marisol… vas a ver que ahí va la mujer del bicicletero y en PAMI a quien le toca ? será para otra de las integrantes de la lista o habrá sorpresa

Te enteraste la gran noticia, con la solidaria y la ayuda de toda la gente Newbery pago la última cuota del juicio, un respiro importante después de muchos años, ahora si a pensar en los pibes y pibas y a meterle deportes y mucho más

Si el Ricky dijo que habían sufrido mucho estos dos años y agradeció a todos los que ayudaron para juntar el dinero

Y los chicos que hacen…

Vacaciones Pablo, viste todas las cosas que hay, se pasó la Vivi, le mando actividades todos los días y el Titi campamento en el Balneario, le mando calefacción hasta la cascada para que no haga frío, se van a pasar volando las dos semanas…

Si hay encuentros en las plazas, un concurso de pesca y para todos los chicos y chicas y no te asustes, guarda los dólares para los servicios, esto es libre y gratuito

Viste que raro está el deporte Pedro… las mujeres avanzan en el fútbol ahora hasta inferiores van a tener, también en paleta la Celeste y la Johana andan bien en los provinciales y en el cesto hasta varones tenemos, el David en la selección de la provincia, cuando cambio tanto

Si, en nuestra época eso no pasaba, nuevos tiempos amigos y con Milei con las SAD, la Betty ya me dijo si se meten en él club, va a haber lío, la pasión y el sentimiento no se vende…

Nos quedan muchos temas Pablo, la seguimos en el próximo café, prepárate la picada que en un rato empieza Boquita y tenemos que concentrar…

Y preparate esta semana… Empiezan los Olímpicos, el Bonadeo va a estar las 24 horas y nosotros prendidos a la tele

Chau Pedro… Abrigate que el invierno es crudo y el gas es caro