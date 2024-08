San Jorge celebró con una gran fiesta sus 135 años

Con la presencia del Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, el sábado 17 de agosto, pasado el mediodía, iniciaron los festejos de la Fiesta Aniversario de San Jorge. El Intendente Fisher, junto a Ana María Osinaga, izó la Bandera Nacional en la Plaza San Martín, en un acto protocolar y luego la celebración se trasladó a la Sociedad de Fomento, donde se compartió el tradicional festejo.

Junto al Intendente estuvieron presentes en este momento, la Delegada Municipal de San Jorge, Valeria Errobidart, funcionarios y funcionarias municipales, concejales, consejeros escolares y representantes de las instituciones de la comunidad sanjorjeña.

Las instituciones de la comunidad, juntas, acompañadas por la Delegación Municipal de la localidad y el Gobierno Municipal, organizaron el festejo que tuvo propuestas para todos los gustos y edades.

Se disfrutó de las exquisiteces que siempre preparan las instituciones, desde las carnes asadas, corderos, choripanes, ensaladas y la gran diversidad de postres y tortas que se comparten después del almuerzo o para acompañar el mate y seguir atentamente la programación de espectáculos que durante la tarde y hasta el anochecer que pasaron por el escenario de la Sociedad de Fomento.

Estuvieron Rafa Errobidart Trío, Agayudos, Los Kumbieros, Alma Blanca, y antes de ellos hizo su presentación, el humorista e imitador Roberto Peña, que hizo reír y aplaudir a los presentes en cada una de sus ocurrencias e imitaciones.

Folklore, cumbia, y humor. Variedad y diversidad de estilos para pasar una gran tarde y una gran noche, celebrando el 135º Aniversario de San Jorge; que también tuvo un momento especial, cuando se festejaron los 100 años del Club Atlético San Jorge, institución centenaria que ha dado vida social, cultural y deportiva a esta hermosa localidad. Un momento del que fueron parte ex jugadores, entre los que se contaron algunos campeones de la década del 70, actuales miembros de la Comisión Directiva, y ex dirigentes y ex jugadores de bocha.

Además, durante la jornada también los más pequeños pudieron disfrutar de juegos y entretenimientos; y recorrer el Paseo de Artesanías, de artesanas y artesanos de nuestro distrito e invitados que llegaron para mostrar y ofrecer sus creaciones a quienes visitaron sus stands.