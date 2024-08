Bonerenses: resultados de la regional en fútbol y básquet

Continuando con la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, durante esta semana seguimos con más actividad y participación de jóvenes deportistas locales que representaron a nuestra ciudad.

Estas fueron las disciplinas y los resultados en las distintas competencias:

Fútbol 11 masculino en Tres Arroyos -martes 20/08-

El equipo sub 18 de Laprida obtuvo el pase al interregional luego de ganarle la semifinal por 3 a 0 a Gonzales Chaves y la final a Tres Arroyos por 4 a 3 en penales, luego de empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario.

Básquet masculino en Tres Arroyos -miércoles 21/08-

En sub 13, Laprida perdió ante San Cayetano por 32 a 17.

En sub 15, Laprida cayó ante Benito Juárez por 28 a 17.

En sub 17, Laprida fue derrotado por el local Tres Arroyos por 63 a 30.

Básquet femenino escolar en Benito Juárez -jueves 22/08-

El sub 17 de Laprida quedó a un paso de clasificar, perdiendo la final ante Benito Juárez por 44 a 35.