Pedro y Pablo: El Maligno, los servicios, la política, la Rural y algunos temas más…

Buen día Pedro… Se fue Julio amigo y Vino Marcelo…

Que Marcelo jajaja. El Muñeco volvió para hacerlos felices, están ilusionados los primos… Veremos si logra seguir agrandando la historia del Millonario.

Si Pablo como se dice, tiempo al tiempo…

Y los olímpicos están a full, “El Maligno” Torres nos dio la dorada, Va a tener que andar con cuidado si lo agarra Caputo, le confisca la medalla y la manda a Inglaterra con el resto del oro del país.

Viste las piruetas que hizo, mira si lo intentamos con el tronco móvil. Jaja, si hacemos lo más probable que lo terminemos vendiendo como leña, le vamos a poder sacar unos buenos pesos… con lo que vale la madera.

——————–

Ya te segmentaste… viste que extendieron el plazo para hacerlo y pagar menos de gas y luz

Si lo hice, viste que el Pali explico en la radio y las chicas de Asistencia me dieron una mano grande, la tecnología no es de nuestra época, el NIS, el NIS me decían y yo pensaba que quiere esta piba hasta que entendí y después cuanto ganaba, los ingresos me decían, un palo, un tronco y piedras, pero bueno algo puso la Sole, anda a saber que sale, veremos cuando venga la factura…

Lo bueno es que la gente tiene que saber que quien no lo hizo puede hacerlo hasta el 4 de septiembre, se extendió un mes más

——————–

Habemus JEFA en Pami, apareció otro nombramiento de Milei

Si si, la Libertad Avanza Pedro… La Romi Britos va por la Sole y los libertarios celebraron la designación, después de varios meses se van cubriendo los cargos nacionales en la ciudad y ahora que otro viene…

No se Pablo, pero ya nos vamos a enterar, pasito a pasito no seas tan ansioso…

——————–

Tenemos que aplaudir a los cabañeros lapridenses, Lucas, Gastón y Facundo… hubo 4000 en la Rural y los 3 nuestros fueron reconocidos.

Que bien representados estuvimos, premios y reconocimiento para las tres cabañas, viste lo que son esos animales, impresionante como los presentan en la Expo

Palermo los volvió a reconocer y refleja el trabajo de las cabañas de nuestra ciudad, y ojalá sean mucho más en los próximos años

——————–

Que semanita en Venezuela, esta “heavy” la cosa, pobre pueblo venezolano, cuanto sufrimiento, cuanta incertidumbre

Todos se dicen presidente, Maduro oficializado por la Comisión Electoral y González por las actas que ellos tienen, el mundo pide la papeleta, pero la oficial no aparece.

Maduro sigue presidiendo y nos cortó la luz en la embajada, se fue de boca nuestro Presi y vino el desafío, AFUERAA dijo el venezolano y mando a todos los diplomáticos a Buenos Aires

Ahora, ¿qué opinas, “le aguanta un round, nuestro Milei” ?

——————–

Una semana de peleas entre Gobernador y Presidente, que Buenos Aires, que Neuquén, finalmente Punta Colorada hizo punta y se quedó con la planta de GNL, relegando a Bahía Blanca, metió la melena el león y le sacó la planta a Kicillof.

Ahora empiezan los pedidos… la oposición de adhesión al RIGI, la interna peronista se reactivó y empezó a pasarle facturas al Gobernador, quien ya se recostó sobre su sector político más afín, entre ellos Intendentes y entre ellos el “Pichi” Fisher que estuvo en el final de semana en La Plata

——————–

Tampoco está tranquila la Libertad Avanza, apareció Macri relanzando el PRO y le tiro municipios a la hermana del Presidente, sintieron un golpe, enseguida salieron a protegerla

Una semana de “JEFAS”, Karina bajo protección política de sus pares libertarios en un contexto de política nacional y Cristina en México hablando de todo y de todos con agenda nacional e internacional.

——————–

Hasta la próxima Pedro, hay muchas cosas el fin de, además avanzan los Olímpicos, nos dejaron afuera los franceses en fútbol, los alemanes en vóley y Nole recién le acaba de meter Oro en tenis, la historia olímpica hace justicia con uno de los más grandes de todos los tiempos.

Si Pablo, sigamos a nuestros deportistas en Paris, pero también en la ciudad, viste cuantos logros regionales en Buenos Aires, los Zorros haciendo de las suyas en Newcom, varios en pista corriendo en mayores y karting y la aventura para homenajear a Salamone, el boxeo y cuanto más… y los pibes “Incorregibles” del teatro que estarán en un Festival Nacional…

Si alguno se nos queda sin mencionar, Perdón pero que lindo es saber del desarrollo y crecimiento de los lapridenses en sus actividades, vamos vamos lapridenses, vamos vamos a ganar….

Chau amigo… hasta la próxima Copa, y hablando de exitosos, al Andrés y al Federico, desafío de mus, si se animan… acá los esperamos a barajazos y órdagos… con las clases de Rita y Cristina no podemos perder…