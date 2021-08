Emoción y tristeza en la despedida de «Chirola» Roldán en el Concejo Deliberante

Una sesión ordinaria con matices extraordinarios, y grandes emociones al recordar a Juan Carlos «Chirola» Roldan, fallecido hace pocos días, quien cumpliera tareas de ordenanza en el espacio del Concejo Deliberante de Laprida.

Un fuerte golpe significo esta situación a la totalidad de los concejales y empleados del Palacio Municipal de Laprida y eso pudo vislumbrase en cada segundo de esta sesión especial dedicada a «Chirola», con testimonios de despedida por parte de los concejales Viviana López, Marcos Larsen y Marcelo Dascón. Además se recibió una nota de la concejal Marisol Montero, ausente por aislamiento preventivo y un video de la familia Méndez.

Lágrimas en los ojos, miradas de tristeza ofrecía de uno y otro lado el recinto del cuerpo legislativo local, como todavía no comprendiendo los porque de la ausencia de Juan Carlos, en una sesión que culminó con el descubrimiento de una placa en su memoria «por su don de buena gente» expresaba la misma y fue descubierta por los concejales Viviana López y Marcos Larsen.

En su nota la concejal Marisol Montero lo recordaba como un «gran compañero y amigo» para luego mencionar «has tenido en esta vida la dimensión humana de los grandes hombres, la sencillez de los sabios y la generosidad de los elegidos por Dios, gracias por tu amistad, compañerismo, tus risas, silencios, mates calientes y amargos, consejos y por recordarme que no tenía que enojarme».

Por su parte Viviana López mencionaba «difícil resulta aceptar la muerte de quienes queremos y reconocemos aceptar que no estas físicamente entre nosotros es la mayor evidencia que la vida no es eterna». expresaba «cuando nos toma despedir un amigo y compañero de trabajo con quienes hemos compartido diferentes momentos el proceso de despedirte querido Chiro no es fácil, porque no es olvidarte porque siempre seguirás presente en nuestros pensamientos y emociones» y al finalizar «te conocimos, respetamos y admiramos por tus valores, honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto, compañerismo, todo eso representaste, el golpe fue fuerte, nos desacomodo, el vacío siempre estará pero tu vida tendrá el recuerdo de la paz de tu muerte silenciosa, siempre estarás en nuestros corazones».

Marcos Larsen uno de los concejales que mayor tiempo de trabajo compartió con «Chirola» en el ámbito legislativo mencionaba «en una semana podías darte cuenta de la clase de personas que te encontrabas todas las mañanas o tardes cuando veníamos a Comisión, el primer detalle que notaba nos faltaba el vaso de agua, miraba hacía los periodistas y no lo veía y el estaba como un mozo de restaurante a la expectativa de lo que necesitabas, se va a extrañar, y como no se va a extrañar si llegar al HCD no es lo mismo, estar en el bloque y que golpee la puerta para pasar a saludar, tantas cosas que te brindaba Chirola, la bondad de persona, su honestidad, responsabilidad y mil virtudes más, un día tristísimo pero más que merecido el reconocimiento, que Dios lo tenga en la gloria y cuando me vaya de este lugar uno de los grandes recuerdos que me voy a llevar es su presencia todos los días, te recordaremos y te llevaremos en el corazón Chirola querido».

El presidente Dascón recordó ese lunes 2 de agosto «como lo hacía siempre fue a la cocina, saludo a sus compañeros de trabajo y subió a la escalera previamente de dejar su huella digital por última vez, subió la escalera sabiendo que ese ascenso seguiría mucho más allá» para luego finalizar expresando «querido Chiro, a pesar de la tristeza y el dolor, de la angustia que nos provoca no tenerme, lo comprendemos, lo aceptamos y si ese tiene que ser tu lugar ahora y vos vas a estar bien, que asi sea, como el señor lo ha decidido».