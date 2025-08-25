El municipio entrego más de 8 millones de pesos para refacciones en el Taller Protegido

El Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, junto al Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo y la Directora de Políticas Comunitarias e Inclusión, Estefanía Álvarez, entregaron un subsidio de ocho millones seiscientos veinte mil pesos ($ 8.620.000) al Taller Protegido “Camino a la Felicidad”, que fue recibido por la presidenta de la institución, Mónica Cabrera quien estuvo acompañada por chicos que son parte de ella.

Fue el viernes pasado, en un ameno y agradable encuentro en el despacho del Intendente, donde se realizó la entrega que estuvo precedida de una charla entre todos los presentes, donde además dialogaron sobre vivencias y cuestiones inherentes a la vida cotidiana en el Taller Protegido y la labor que allí realizan.

Además, puntualizaron sobre el destino del aporte económico otorgado que será utilizado en refacciones y reacondicionamientos que deben realizar en el edificio, para mejorar la funcionalidad y mantenimiento del lugar con el fin de renovar la habilitación ante el Ministerio de Salud de la Provincia.