El municipio entrego más de 8 millones de pesos para refacciones en el Taller Protegido
Aporte municipal para obras en una institución querida por los lapridenses.
El Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, junto al Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo y la Directora de Políticas Comunitarias e Inclusión, Estefanía Álvarez, entregaron un subsidio de ocho millones seiscientos veinte mil pesos ($ 8.620.000) al Taller Protegido “Camino a la Felicidad”, que fue recibido por la presidenta de la institución, Mónica Cabrera quien estuvo acompañada por chicos que son parte de ella.
Fue el viernes pasado, en un ameno y agradable encuentro en el despacho del Intendente, donde se realizó la entrega que estuvo precedida de una charla entre todos los presentes, donde además dialogaron sobre vivencias y cuestiones inherentes a la vida cotidiana en el Taller Protegido y la labor que allí realizan.
Además, puntualizaron sobre el destino del aporte económico otorgado que será utilizado en refacciones y reacondicionamientos que deben realizar en el edificio, para mejorar la funcionalidad y mantenimiento del lugar con el fin de renovar la habilitación ante el Ministerio de Salud de la Provincia.