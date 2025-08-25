Locales
Educación: última semana para la inscripción para personal de servicio para escuelas
El Consejo Escolar de Laprida informa que desde el 1° al 31 de agosto de 2025 se encontrará abierta la inscripción a los listados 2026 para aspirantes a Personal de Servicio, a través de la plataforma oficial ABC.
La inscripción comprende los siguientes listados:
- Listado General
- Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)
- Personas con Discapacidad (Ley 10.592)
- Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Ley 14.783)
La misma debe realizarse exclusivamente de manera virtual mediante el portal ABC.
Para quienes necesiten orientación o asistencia, podrán acercarse a la sede del Consejo Escolar de Laprida en el horario de 10 a 14 horas.