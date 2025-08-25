Locales

Educación: última semana para la inscripción para personal de servicio para escuelas

agosto 25, 2025
consejo escolar
El Consejo Escolar de Laprida informa que desde el 1° al 31 de agosto de 2025 se encontrará abierta la inscripción a los listados 2026 para aspirantes a Personal de Servicio, a través de la plataforma oficial ABC.
 
La inscripción comprende los siguientes listados:
  • Listado General
  • Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)
  • Personas con Discapacidad (Ley 10.592)
  • Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Ley 14.783)
La misma debe realizarse exclusivamente de manera virtual mediante el portal ABC.
Para quienes necesiten orientación o asistencia, podrán acercarse a la sede del Consejo Escolar de Laprida en el horario de 10 a 14 horas.
