Educación: última semana para la inscripción para personal de servicio para escuelas

El Consejo Escolar de Laprida informa que desde el 1° al 31 de agosto de 2025 se encontrará abierta la inscripción a los listados 2026 para aspirantes a Personal de Servicio, a través de la plataforma oficial ABC.

La i nscripción comprende los siguientes listados:

Listado General

Veteranos de Guerra de Malvinas (Ley 13.559)

Personas con Discapacidad (Ley 10.592)

Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Ley 14.783)

La m isma debe realizarse exclusivamente de manera virtual mediante el portal ABC.

Para quienes necesiten orientación o asistencia, podrán acercarse a la sede del Consejo Escolar de Laprida en el horario de 10 a 14 horas.