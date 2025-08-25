Deportivas

Colombofilia: triungo de Santiago Rodríguez en la 7ma fecha del torneo local

La prueba se realizó el sábado y la suelta se realizó desde Junín

agosto 25, 2025

Se corrió la 7ma fecha de la Unión Mensajera Lapridense. La suelta se realizó desde Junín, provincia de Buenos Aires, con una distancia de 423 km hasta la ciudad de Laprida. La misma se hizo efectiva a las 8,10 hs del día sábado.

En la categoría pichones, Rodríguez Santiago llego en el 1ro 2do y 3er escalón del podio. En esta categoría, «Chami» Rodríguez con su palomar «San Vicente» lidera el campeonato con 10.444.269 pts.

En la categoría mixtos, Rodríguez Santiago completo la 1ra colocación 2da, y 3ra colocación del podio. En esta categoría, «Chami» Rodríguez con su palomar «San Vicente» lidera el campeonato con 16.636.282 pts.

El campeonato general, lo lidera Santiago Rodríguez con 27.080.551 pts.

Además, paralelamente se está disputando un torneo entre la ciudad de Laprida y la ciudad de Lamadrid. En esta 7ma fecha, Santiago Rodríguez fue el único lapridense que subió al podio, llegando 2do. En cuanto al campeonato, lo lidera Lucas Roche, de Lamadrid, seguido por Santiago Rodríguez.

agosto 25, 2025

