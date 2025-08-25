Policiales

Allanamiento por una causa de Hurto con importante aporte de imágenes del Centro de Monitoreo

El mismo se realizó en una vivienda de nuestra ciudad y se individuualizó al autor del hecho.

agosto 25, 2025

En el día de la fecha (25 agosto), personal de la Estación Policía de Seguridad Comunal Laprida, efectivizó en domicilio de nuestra ciudad ORDEN DE ALLANAMIENTO, REGISTRO, REQUISA Y SECUESTRO, dispuesta en el marco de causa por “HURTO”, con injerencia la Ayudantí a Fiscal de este medio, a cargo del Dr. Alejandro H. Braga, dependiente de la U.F.I. N° 07, a cargo del Dr. Christian Urlezaga, Departamento Judicial de Azul, sede Olavarría.

 

Dicha diligencia es el resultado de las tareas investigativas realizadas e imágenes recabadas por el Centro de Monitoreo Municipal, del mismo modo estos elementos probatorios además permitieron individualizar al causante, el cual resulta una persona nativa del medio, mayor de edad.

 

La labor arrojó resultado positivo, procediendo al secuestro de (3 tres) especieros de plástico sin marca visible, una mochila de color negro, una campera de hombre color verde un pijama tipo polar multicolor, una bolsa de nylon color negra conteniendo ropa varias de niño/a de distintos talles y marcas.

La diligencia fue coordinada por el Se Ayudante de Fiscal, quien posee injerencia en las actuaciones mencionadas al inicio.

 

Los elementos secuestrados serán devueltas a su propietaria, luego de que se finalicen los trámites judiciales de rigor.

