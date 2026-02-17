La Madrid: vuelco fatal en Ruta 51 con el fallecimiento de una mujer de 52 años

Vuelco fatal en la Ruta 51 Casi en paralelo, la tragedia golpeó en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 542 (jurisdicción de La Madrid). Por razones que se tratan de establecer, un vehículo Fiat Siena que viajaba desde Monte Hermoso hacia Rosario (Santa Fe) se despistó y volcó.

En el rodado viajaba un matrimonio santafesino junto a una menor de 10 años. Tras el accidente, los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital “Dr. Mariano Etchegaray”. Lamentablemente, horas más tarde y luego de ser intervenida quirúrgicamente, se confirmó el fallecimiento de Patricia Beatriz Leguizamón, de 52 años.

Por su parte, el hombre (52) y la niña (10) permanecen internados con golpes y heridas leves, aunque fuera de peligro. En este caso, interviene la Ayudantía Fiscal de Gral. La Madrid y la UFI N° 7 a cargo del Dr. Urlezaga, bajo la carátula «Homicidio Culposo y Lesiones Culposas».

Fuente Fm Estilo