La Madrid: vuelco fatal en Ruta 51 con el fallecimiento de una mujer de 52 años
Los accidentados regresaban de Monte Hermoso y se dirigían a Rosario
Vuelco fatal en la Ruta 51 Casi en paralelo, la tragedia golpeó en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 542 (jurisdicción de La Madrid). Por razones que se tratan de establecer, un vehículo Fiat Siena que viajaba desde Monte Hermoso hacia Rosario (Santa Fe) se despistó y volcó.
En el rodado viajaba un matrimonio santafesino junto a una menor de 10 años. Tras el accidente, los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital “Dr. Mariano Etchegaray”. Lamentablemente, horas más tarde y luego de ser intervenida quirúrgicamente, se confirmó el fallecimiento de Patricia Beatriz Leguizamón, de 52 años.
Por su parte, el hombre (52) y la niña (10) permanecen internados con golpes y heridas leves, aunque fuera de peligro. En este caso, interviene la Ayudantía Fiscal de Gral. La Madrid y la UFI N° 7 a cargo del Dr. Urlezaga, bajo la carátula «Homicidio Culposo y Lesiones Culposas».
Fuente Fm Estilo