La Madrid: accidente en parapente y falleció un hombre de Tornquist

En horas de la tarde, aproximadamente 16,45 se recibió llamado en la Comisaría de esa ciudad dando cuenta de un accidente, en el Aero Club donde a consecuencia del hecho registrado habría un masculino fallecido.

Constituido personal de Estación Comunal La Madrid, establecen que una persona de sexo masculino estaba realizando vuelo en parapente y por razones que se tratan de establecer habría caído en vuelo, siendo trasladado al Hospital Municipal “Dr. Mariano Etchegaray”, de General La Madrid.

El médico de Guardia, Dr. Cristian Zárate, certificó que se recibió paciente por trauma de gran altura, en asistolia, sin signos vitales- Además, a raíz del gran golpe sufrido, presentaba contusiones en el rostro, fractura de pelvis.

Por todo lo expuesto el Dr. Zárate dictaminó óbito a las 16,40.

Identidad de la víctima

Se logra establecer datos identidad, tratándose de GARCIA, Pablo Damián, de 57 años, con domicilio en la localidad de Tornquist.

La autopsia será realizada en la Morgue de General La Madrid por el Cuerpo Médico Forense de Azul, que se traslada a esa ciudad.

Se labran actuaciones sobre lo ocurrido conforme a lo normado en los Arts. 117 y 118 del C.P.P., instruyéndose causa como “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la U.F.I. 7 a cargo del Dr. Christian Urlézaga, Sede Olavarría, con injerencia Ayudantía Fiscal de General La Madrid, dependientes del Dpto. Judicial Azul.

