La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció con carácter excepcional y por el ciclo lectivo del año 2025, que podrán ingresar a la carrera de Policía Bonaerense quienes cumplan 29 años de edad como máximo hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta decisión permitirá que un mayor número de aspirantes puedan postularse para formar parte de la fuerza de seguridad provincial durante el ciclo 2025, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos, como aptitudes psicofísicas, haber terminado el nivel secundario, poseer domicilio real en suelo bonaerense y la aprobación de los procesos de selección y formación.

La decisión de extender la edad para ingresar a la Policía Bonaerense llega en medio de fuertes cruces entre las autoridades de seguridad provinciales y las nacionales.

Requisitos formales para la inscripción en la Policía